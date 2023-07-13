ua ru
Чт, 13 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ сообщила митрополиту Павлу о новом подозрении: его могут арестовать

Новина українською →
Четверг 13 июля 2023 18:19
СБУ сообщила митрополиту Павлу о новом подозрении: его могут арестовать Фото: СБУ сообщила митрополиту Павлу о новом подозрении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности Украины разоблачила новые факты противоправной деятельности митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя). Теперь его могут поместить под стражу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что за день до оглашения митрополиту Павлу первого подозрения от СБУ он дал видео-интервью одному из украинских медиа. В нем он отрицал существование Украины как суверенного государства.

Кроме того, он назвал российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года.

Инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила эти факты преступных действий клирика.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили митрополиту о новом подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений совершено должностным лицом повторно);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины за совершенное должностным лицом повторно).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступлений.

Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что этому предшествовало

Митрополит Павел в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев. В частности, он унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним.

Петр Лебедь даже делал заявления, которые оправдывают или отрицают российскую агрессию.

1 апреля митрополиту Павлу вручили сообщение о подозрении. В тот же день суд назначил ему домашний арест на 60 суток. В конце мая меру пресечения продлили еще на месяц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины УПЦ МП
NEWS
Байден не думает, что война РФ против Украины продлится годами
Байден не думает, что война РФ против Украины продлится годами
DAILY
Приглашение после войны. Чем закончился для Украины саммит НАТО в Вильнюсе
Милан Лелич, Юлия Акимова Приглашение после войны. Чем закончился для Украины саммит НАТО в Вильнюсе