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Продолжает выдумывать "угрозы". Путин испугался вступления Украины в НАТО

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Москва, Четверг 13 июля 2023 19:34
Продолжает выдумывать "угрозы". Путин испугался вступления Украины в НАТО Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин снова начал выдумывать "угрозы" для России, если Украина станет членом Североатлантического альянса.

Как сообщает РБК-Украина, заявление главы Кремля приводит ТАСС.

"Что касается членства Украины в НАТО, мы неоднократно говорили, это создает угрозы для безопасности России, очевидно. И, собственно говоря, одна из причин "специальной военной операции" - это угроза вступления Украины в НАТО", - заявил диктатор.

При этом Путин начал противоречить сам себе, поскольку добавил, что у любой страны есть право на обеспечение собственной безопасности.

"Конечно, она (любая страна - ред.) вправе выбирать тот способ достижения этой цели, который считает для себя наиболее правильным. Есть только одно ограничение, оно связано с тем, что, достигая безопасность одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны", - добавил он.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, наша страна стремится вступить в НАТО, поскольку считает такой шаг лучшим для обеспечения собственной безопасности. В частности, вступление в НАТО предусматривает, что нападение на нашу страну будет расцениваться как нападение на весь Альянс.

Это необходимо, чтобы сдержать Россию от повторного вторжения после того, как война завершится.

Вчера, 12 июля, в Вильнюсе завершился саммит НАТО, на котором союзники решили принять нашу страну без выполнения плана действий по членству.

Со всеми результатами саммита для Украины можете узнать в материале РБК-Украина.

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