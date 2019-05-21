Результати парламентських виборів в Україні

За результатами соцопитувань, більше всього підтримки у партії Зеленського "Слуга народу"
У липні 2019 відбудуться позачергові парламентські вибори в Україні. Результати голосування з'являться на цій сторінці відразу після обробки даних з виборчих дільниць, а поки останні новини виборів у Верховну раду, актуальні соцопитування та рейтинги партій - в матеріалі РБК-Україна.
Парламентські вибори 2019
Рішення про проведення позачергових виборів у Верховну раду озвучив президент Володимир Зеленський під час своєї інавгураційної промови 20 травня.
Конституцією України передбачено, що вибори в парламент можуть відбутися достроково протягом 60 днів з моменту підписання указу про припинення повноважень Ради. Таким чином, українці проголосують за новий склад парламенту в неділю 14 або 21 липня.
Перші результати виборів до Верховної ради почнуть з'являтися після закриття виборчих дільниць на підставі даних екзит-полів, а офіційні результати ЦВК оголосить не пізніше 14 днів з моменту голосування. Перша сесія парламенту IX скликання може відбутися вже 31 серпня 2019.
Рейтинги партій
За результатами соціологічних опитувань, у голосуванні на виборах до Верховної ради мають намір прийняти участь 80% виборців, найбільший відсоток підтримки - у партії президента Володимира Зеленського "Слуга народу" (39,9% серед тих, хто визначився).
Опитування було проведено Соцгруппой "Рейтинг", Українським інститутом соціальних досліджень ім. А. Яременка та Центром "Соціальний моніторинг" з 30 квітня по 10 травня 2019 серед 3000 респондентів.
Передвиборний рейтинг партій виглядає наступним чином:
Наступні політичні сили, за даними соцопитування, не зможуть набрати необхідні 5% голосів для проходження в парламент:
Як проходили парламентські вибори в 2014 році
Верховна Рада VIII скликання була обрана на дострокових виборах 26 жовтня 2014 року через два роки після чергових парламентських виборів у 2012 році.
В липні 2014 року фракції "Удар" та ВО "Свобода" вийшли з коаліції, що призвело до розпаду парламентської більшості і дало президенту Петру Порошенку підстави для розпуску Ради.
До участі у виборах ЦВК було допущено 29 партій. Голосування проходило у всіх регіонах країни, за винятком анексованого Криму і тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. На виборчі дільниці прийшло 16,052 млн українців (52,4%).
За результатами голосування на парламентських виборах 2014 найбільшу кількість голосів і місць у ВР отримали:
Не подолали 5% бар'єр:
96 народних депутатів пройшли в Раду як самовисуванці в одномандатних округах. На першій сесії парламенту VIII скликання було оголошено про створення коаліції фракцій "Народний фронт", БПП, "Самопоміч", Радикальна партія, "Батьківщина".