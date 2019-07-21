З'явилися перші результати Національного екзит-полу

До парламенту проходять п'ять партій
На виборах в Верховну раду 21 липня за партійними списками 5%-ний бар'єр долають п'ять політичних сил. Дані станом на 18:00 оприлюднила на прес-конференції директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна, передає корреспонеднт РБК-Україна.
За даними Національного екзит-полу, який проводили фонд "Демократичні ініціативи", Центру Разумкова та КМІС, найбільше голосів набирають наступні політичні сили:
Менше необхідних 5% голосів набирають партії "Сила і честь", "Опозиційний блок"
Дані екзит-полу:
|
1
|
«Слуга народу»
|
43,9%
|
2
|
«Опозиційна платформа – За життя»
|
11,5%
|
3
|
«Європейська Солідарність»
|
8,9%
|
4
|
ВО «Батьківщина»
|
7,6%
|
5
|
«Голос»
|
6,3%
|
6
|
«Сила і Честь»
|
4,4%
|
7
|
«Опозиційний блок»
|
3,3%
|
8
|
«Партія Шарія»
|
3,1%
|
9
|
Радикальна партія Олега Ляшка
|
2,8%
|
10
|
«Українська стратегія Гройсмана»
|
2,2%
|
11
|
Всеукраїнське об’єднання «Свобода»
|
2,1%
|
12
|
«Громадянська позиція»
|
0,9%
|
13
|
Партія Зелених України
|
0,7%
|
14
|
«Об’єднання «Самопоміч»
|
0,6%
|
15
|
Аграрна партія України
|
0,5%
|
16
|
«Рух нових сил Михайла Саакашвілі»
|
0,4%
|
17
|
«Сила людей»
|
0,3%
|
18
|
«Сила права»
|
0,2%
|
19
|
«Соціальна справедливість»
|
0,2%
|
20
|
«Незалежність»
|
0,1%
|
21
|
«Патріот»
|
0,1%
|
22
|
Всеукраїнське об’єднання «Факел»
|
0,1%
Помилка вибірки складає 0,5-1,0%.
Відзначимо, за партійними списками обирають половину складу Верховної ради - 225 депутатів. Ще 199 депутатів отримають мандати у мажоритарних округах. Така кількість обумовлена тим, вибори в 26 округах, які розташовані на окупованих Росією територіях, зараз неможливі.
Нагадаємо, фонд "Демократичні ініціативи", Центру Разумкова та КМІС проводили Національний екзит-пол під час першого і другого туру президентських виборів в Україні. За даними Національного екзит-полу, Володимир Зеленський 21 квітня отримав 73,0% голосів, Петро Порошенко - 25,5% (за офіційними даними 73,22% і 24,45% відповідно).
Як повідомляло РБК-Україна, дані практично всіх соцопитувань перед виборами свідчили про те, що у Верховну раду проходять п'ять партій.