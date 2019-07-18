Соціологи публікують останні рейтинги перед виборами

Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

До парламенту проходять п'ять-сім партій

На дострокових парламентських виборах 5%-ний бар'єр можуть подолати п'ять-сім партій. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, яке було проведене 12-17 липня.

Найчастіше виборці мають намір віддати свій голос за партію "Слуга народу" (35,4% серед усіх респондентів і 44,4% серед тих, хто має намір брати участь у виборах і вже визначився, за кого голосуватиме).

За партію "Опозиційна платформа - за життя" мають намір проголосувати відповідно 10,7% і 13,3%, за ВО "Батьківщина" - відповідно 6,7% і 8,5%, за партію "Європейська Солідарність" - відповідно 5,8% і 7,5%, за партію "Голос" - відповідно 5,4% і 6,8%.

Крі того, за партію "Сила і честь" - відповідно 3,6% і 4,5%, за Радикальну партію Олега Ляшка - відповідно 3,1% і 3,3%.

Кожну з інших партій мають намір підтримати менше 3% виборців. На час проведення опитування 11,0% респондентів ще не визначилися, за кого голосуватимуть.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 17 липня 2019 року серед 2018 респондентів по всій Україні окрім окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 13-17 липня, на дострокових парламентських виборах, які пройдуть в Україні 21 липня, 5% -ний бар'єр можуть подолати п'ять партій. Дані "Рейтингу" показують, що лідером електоральних симпатій залишається партія "Слуга народу", яку готові підтримати 49,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, проведеного 3-13 липня, мають шанси подолати 5%-ний бар'єр п'ять-шість політичних сил: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Сила і честь" та "Голос".