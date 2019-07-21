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Вибори в Раду завершилися на першому закордонному дільниці

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 13:21
Вибори в Раду завершилися на першому закордонному дільниці
Ілюстративне фото (yatsenyuk.org.ua)

В Австралії завершилося голосування на виборах

На виборчому окрузі в Австралії завершилося голосування на позачергових виборах у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства України в Австралії у Facebook.

Як повідомляється, у виборах до Верховної ради взяло участь 57 осіб.

"В Австралії завершилося голосування на виборчій дільниці №900001, розташованої в посольстві України в Канберрі. Участь у виборах в Верховну раду України прийняв 57 чоловік, це 4% всіх зареєстрованих виборців", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, виборча дільниця у Канберрі відкрився першим серед всіх зарубіжних дільниць - о 23:00 за київським часом 20 липня. Там могли голосувати також громадяни України з Нової Зеландії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Варшаві розпочалося голосування на позачергових виборах в Раду. Перед дипучреждением утворилася черга. Десятки людей з самого ранку прийшли під посольство України в Польщі, щоб віддати свої голоси за кандидатів на парламентських виборах.

Крім того, у Дніпропетровській області на одній з виборчих дільниць проголосувало 100% виборцівна позачергових парламентських виборах. Голосування завершилося на ДВК №120852, який перебуває в Державному закладі "Покровський виправний центр (№79)".

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