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Вибори в Раду завершилися на найвіддаленішій виборчій дільниці

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 16:50
Вибори в Раду завершилися на найвіддаленішій виборчій дільниці
Фото: голосування на станції "Академік Вернадський" (mon.gov.ua)

У голосуванні брали участь 12 учасників Української антарктичної експедиції

На спецділянці на станції "Академік Вернадський", яка є найвіддаленішим виборчою дільницею України, завершилося голосування на позачергових парламентських виборах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства освіти і науки України.

Як повідомляється, на виборчій дільниці проголосували 12 учасників 24-ї Української антарктичної експедиції. Явка склала 100%.

Голосування почалося о 08:00 за місцевим часом (14:00 за київським) і тривало 30 хвилин.

"Полярники голосували на станції в приміщенні бару "Фарадей". Скринькою для голосування служив прозорий бокс для їжі, у якому проробили отвір для бюлетенів. Після голосування і підрахунку голосів оригінали документів переклали в конверти і опечатали їх. З нагоди ці документи передадуть у ЦВК", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, странция "Академік Вернадський" знаходиться за 15 тис. кілометрів від Києва і є найвіддаленішим виборчою дільницею України. Полярники використовують не "живі" бюлетені, а їх роздруковані скановані копії, які напередодні надсилає ЦВК.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що на виборчій дільниці в Австралії завершилося голосування на позачергових виборах у Верховну раду. Як повідомлялося, у виборах до Верховної ради взяло участь 57 осіб, що становить 4% всіх зареєстрованих виборців.

Крім того, раніше у Варшаві розпочалося голосування на позачергових виборах в Раду. Так, у Варшаві почалося голосування на закордонній виборчій дільниці №900069. Перед дипучреждением утворилася черга. Десятки людей з самого ранку прийшли під посольство України в Польщі, щоб віддати свої голоси за кандидатів на парламентських виборах.

Також у Сполучених Штатах Америки почалося голосування українців на виборах позачергових виборах в Раду. Відкрилася закордонна виборча дільниця у місті Вашингтон №900089.

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