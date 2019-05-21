Результаты парламентских выборов в Украине

По результатам соцопросов, больше всего поддержки у партии Зеленского "Слуга народа"
В июле 2019 состоятся внеочередные парламентские выборы в Украине. Результаты голосования появятся на этой странице сразу после обработки данных с избирательных участков, а пока последние новости выборов в Верховную раду, актуальные соцопросы и рейтинги партий - в материале РБК-Украина.
Парламентские выборы 2019
Решение о внеочередном проведении выборов в Верховную раду озвучил президент Владимир Зеленский во время своей инаугурационной речи 20 мая.
Конституцией Украины предусмотрено, что выборы в парламент могут состояться досрочно в течение 60 дней с момента подписания указа о прекращении полномочий Рады. Таким образом, украинцы проголосуют за новый состав парламента в воскресенье 14 или 21 июля.
Первые результаты выборов в Верховную раду начнут появляться после закрытия избирательных участков на основании данных экзит-полов, а официальные итоги ЦИК объявит не позднее 14 дней с момента голосования. Первая сессия парламента IX созыва может состояться уже 31 августа 2019.
Рейтинги партий
По результатам социологических опросов, в голосовании на выборах в Верховную раду намерены принять участие 80% избирателей, наибольший процент поддержки - у партии президента Владимира Зеленского “Слуга народа” (39,9% среди определившихся).
Опрос был проведен Соцгруппой "Рейтинг", Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко и Центром "Социальный мониторинг" с 30 апреля по 10 мая 2019 среди 3000 респондентов.
Предвыборный рейтинг партий выглядит следующим образом:
Следующие политические силы, по данным соцопроса, не смогут набрать необходимые 5% голосов для прохождения в парламент:
Как проходили парламентские выборы в 2014 году
Верховная Рада VIII cозыва была избрана на досрочных выборах 26 октября 2014 года спустя два года после очередных парламентских выборов в 2012 году.
В июле 2014 года фракции “Удар” и ВО “Свобода” вышли из коалиции, что привело к распаду парламентского большинства и дало президенту Петру Порошенко основания для роспуска Рады.
К участию в выборах ЦИК было допущено 29 партий. Голосование проходило во всех регионах страны, за исключением аннексированного Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. На избирательные участки пришло 16,052 млн украинцев (52,4%).
По результатам голосования на парламентских выборах 2014 наибольшее количество голосов и мест в ВР получили:
Не преодолели 5% барьер:
96 народных депутатов прошли в Раду как самовыдвиженцы в одномандатных округах. На первой сессии парламента VIII созыва было объявлено о создании коалиции фракций “Народный фронт“, БПП, “Самопомощь”, Радикальная партия, “Батькивщина”.