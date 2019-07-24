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Результати виборів в Раду: визначилися вже більше 160 нардепів-мажоритарників

Новини » Вибори 2019    24.07.2019 - 11:27
Результати виборів в Раду: визначилися вже більше 160 нардепів-мажоритарників
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього по мажоритарним округам в Раду можуть пройти 199 кандидатів

За попередніми результатами виборів у Верховну раду, на даним момент вже відомі переможці в 163 мажоритарних округах з 199. Про це свідчать дані на сайті Центрвиборчкому.

На даний момент обробка протоколів триває, по багатомандатному виборчому округу в Раду проходять п'ять партій ("Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос").

Згідно з попередніми результатами, в більшості округів перемагають представники партії "Слуга народу". Зокрема, з 163 переможців 105 - від "Слуги народу", 42 самовисуванця, 5 кандидатів від "Опозиційного блоку", по три - від "Опозиційної платформи - За життя" і "Голосу", два - від "Європейської солідарності" і по одному від "Свободи", партій "Біла Церква разом" і "Єдиний центр".

Наразі опрацювання протоколів триває. Як очікується, офіційні результати виборів в Раду мають бути оприлюднені до 5  серпня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора, 23 липня ЦВК почала приймати паперові протоколи окружних виборчих комісій з мокрими печатками. Першими здали протоколи 37-й округ (Дніпропетровська область) та 146-й округ (Полтавська область).

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