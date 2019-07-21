Вибори в Раду: як проходить голосування

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Вибори до Верховної Ради IX скликання були призначені достроково

21 липня в Україні проходять позачергові парламентські вибори 2019. Всі подробиці виборчого процесу, як голосують українці, дані про явку і порушення, а також перші результати екзит-полів - на РБК-Україна.

Вибори в Раду 2019

Парламентські вибори в Україні проходять достроково, відповідно до Указу президента про розпуск Верховної ради 8 скликання. Про намір проведення позачергових виборів Володимир Зеленський заявив під час своєї інавгурації 20 травня 2019. Конституційний Суд визнав це рішення законним.

Новий склад парламенту обирається за змішаною пропорційно-мажоритарною системою в загальнодержавному окрузі та одномандатних округах. Для проходження в Раду партіям необхідно подолати 5% бар'єр, а кандидати-мажоритарники повинні одержати абсолютну більшість голосів у своїх округах.

Кандидати на парламентських виборах

Центральна виборча комісія зареєструвала 2747 кандидатів, які йдуть на вибори в загальнодержавному окрузі за списками партій:

"Опозиційний блок".

"Сила і Честь".

Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

"Патріот".

"Сила людей".

"Опозиційна платформа - За життя".

"Партія зелених України".

"Всеукраїнське об'єднання" Факел ".

Об'єднання "Самопоміч".

"Європейська солідарність".

"Українська стратегія Гройсмана".

"Громадянська позиція".

"Соціальна справедливість".

"Слуга народу".

"Сила права".

"Радикальна партія Ляшка".

"Партія Шарія".

"Голос".

Політична партія "Незалежність".

"Аграрна партія України".

Всеукраїнське об'єднання "Свобода".

"Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

3083 кандидати йдуть на парламентські вибори в одномандатних округах. 1404 кандидати представляють політичні партії, 1679 осіб балотуються як самовисуванці.

Результати виборів в Раду

Попередні результати виборів в Раду оприлюднять в день голосування на підставі екзит-полів. Дані про рівень підтримки кандидатів почнуть з'являтися після закриття виборчих дільниць, з 20:00 21 липня.

Крім цього, екзит-поли дають уявлення про явку виборців в регіонах країни. В Україні на виборах проводиться національний екзит-пол, також активність голосування відстежують штаби кандидатів та громадські організації.

Центральна виборча комісія оголосить офіційні підсумки виборів протягом 2 наступних тижнів (до 5 серпня включно). В процесі обробки протоколів від виборчих комісій, результати голосування оновлюються на сайті ЦВК.

Фото: вибори 2019 (РБК-Україна)

Голосування на парламентських виборах

Взяти участь в голосуванні можуть громадяни України від 18 років при наявності документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, закордонний паспорт, дипломатичний або службовий паспорт і т.д.). Ділянки працюють з 08:00 до 20:00 21 липня.

Виборці голосують за місцем прописки або за місцем тимчасової реєстрації, для чого необхідно було до 15 липня подати відповідну заяву до органів Держреєстру.

Кожному виборцю на парламентських виборах необхідно заповнити два бюлетеня (зі списком партій у загальнодержавному округу та списком кандидатів від мажоритарного округу). Особи, які голосують за межами свого округу, заповнюють тільки один бюлетень у загальнодержавному округу.

Голосування в Україні є таємним і добровільним. Порушення виборчого законодавства, в т.ч. розголошення змісту бюлетеня, одержання неправомірної вигоди, підкуп виборців, карається штрафом, адміністративним покаранням або обмеженням волі.