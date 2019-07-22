ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЦВК опрацювала понад 30% протоколів

Новини » Вибори 2019    22.07.2019 - 06:53
ЦВК опрацювала понад 30% протоколів
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Партія "Слуга народу" лідирує зі значним відривом

Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку понад 30% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інформаційної системи ЦВК.

За результатами підрахунку 30,90% протоколів, голоси розподіляються наступним чином:

  • "Слуга народу" - 42.12%
  • "Опозиційна платформа - За життя" - 12.69%
  • "Європейська солідарність" - 8.70%
  • "Батьківщина" - 8.20%
  • Партія "Голос" - 6.41%

При цьому Радикальна партія Олега Ляшка на даний момент не долає 5% -ий бар'єр.

Як писало РБК-Україна, за даними ЦВК, остаточна явка виборців на позачергових парламентських виборах станом на 20:00 неділі, 21 липня, становить 49,84%. Підкреслимо, такі показники виявилися найнижчими за всю історію парламентських виборів в Україні. Так, найвищу явку українці продемонстрували на виборах до Ради 1994 року: явка склала 75,6%.

Нагадаємо, на позачергових виборах до Верховної ради не голосували більш 14,7 мільйонів українців. При цьому загальна кількість виборців, внесених до списку, складає 29 млн 527 тисяч 744 людини.

ЦВК опрацювала чверть протоколів Центрвиборчком опрацював понад 20% протоколів
Новини України Порошенко Зеленський Центральна виборча комісіяпротокол
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся