Екзит-поли парламентських виборів в Україні 2019

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Перші результати екзит-полів на виборах у Верховну Раду 2019 з'являться вже в 20:00 21 липня

Екзит-пол під час виборів використовується для оперативного отримання результатів голосування. Дані оприлюднюються відразу ж після закриття виборчих дільниць.

Результати національного екзит-полу на парламентських виборах 2019, оперативні дані з штабів кандидатів, екзит-поли українських телеканалів будуть доступні на РБК-Україна.

Як проводиться екзит-пол

Практика екзит-полів широко поширена у всьому світі. Це соціологічне дослідження дозволяє спрогнозувати результати виборів з високою точністю. В Україні екзит-поли проводяться починаючи з парламентських виборів 1998 року.

Збір інформації для екзит-полу проходить на виході з виборчих дільниць у всіх регіонах країни. Представники соціологічної компанії проводять опитування серед громадян, за кого вони проголосували. Процедура є анонімною.

Дані екзит-полів з'являються безпосередньо в день голосування, в той час як офіційний підрахунок голосів триває кілька діб.

Таким чином, перші результати екзит-полів на виборах у Верховну Раду 2019 з'являться вже в 20:00 21 липня.

Крім формування прогнозу про результати виборів, екзит-пол використовується для отримання даних про явку виборців по регіонах і в цілому по країні.

Результати екзит-полів також зіставляються з даними про голосування на виборах від Центральної виборчої комісії, тобто дана процедура виконує і контрольну функцію у виборчому процесі.

Результати екзит-полів і рейтинги

На виборах в Україні проводиться національний екзит-пол, також соціологічні дослідження організовують штаби кандидатів і телеканали.

Результати екзит-полів з'являються відразу після закінчення голосування і оновлюються по мірі надходження інформації з регіонів протягом декількох годин.

Перед парламентськими виборами 2019 рейтинг партій очолює політична сила президента Володимира Зеленського "Слуга народу".

За даними соціологічного опитування групи "Рейтинг" (8-12 червня 2019), у Верховну раду IX скликання можуть пройти 5 партій:

"Слуга народу" (47,1% серед тих, хто визначився і точно піде голосувати); "Опозиційна платформа - За життя" (11,1%; Партія "Голос" (8,1%; "Батьківщина" (7,3%; "Європейська Солідарність" (5%;

Від 1% до 5% виборців на майбутніх парламентських виборах готові підтримати такі політсили: "Сила і честь" (4,1%), Радикальна партія Олега Ляшка (2,1%), ВО "Свобода" (2,1%), "Українська стратегія" (1,9%), "Опозиційний блок" (1,8%), "Самопоміч" (1,2%)