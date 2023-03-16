"Рамштайн-10" и увольнение трех голов ОВА: новости за 15 марта

В среду, 15 марта, президент Украины Владимир Зеленский уволил председателей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА, а контактная группа по обороне Украины провела десятую встречу в формате "Рамштайн".

Детальнее о том, что произошло вчера, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины:

Зеленский уволил голов Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА

Вчера, 15 марта, Зеленский уволил председателей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА, а именно:

Сергея Гайдая;

Максима Марченко;

Сергея Гамалия.

В документах говорится, что Гайдай, Марченко и Гамалий уволены согласно поданным ими заявлениям.

Контактная группа по обороне Украины провела сегодня десятую встречу в формате "Рамштайн"

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал фото со встречи, на которой присутствовали военные. В частности, представители Главного управления разведки Минобороны. В этот раз встреча прошла в онлайн формате.

"Рамштайн-10 внушает оптимизм: усиление ПВО, боеприпасов, обучение и формирование "бронированного кулака", - пишет министр.

Глава Пентагона раскрыл результаты "Рамштайн-10"

В ходе очередной встречи в формате "Рамштайн" страны-союзники Украины договорились о предоставлении ей новой техники. В частности, ВСУ получат танки от Швеции.

В Харькове возобновили курсирование троллейбусов

Вчера вечером в Харькове вернули движение троллейбусов. Трамваи начнут курсировать по городу уже сегодня.

Почаевскую лавру планируют забрать у УПЦ МП

В Украине начали процесс возвращения Свято-Успенской Почаевской лавры государству, поскольку срок соглашения об аренде с УПЦ МП уже истек.

"Руководителем Почаевской лавры подан иск в суд о том, чтобы вернули церковь, с которой закончилось соглашение о пользовании УПЦ МП на территории Лавры", - рассказал министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Канада и Испания в ближайшее время передадут танки Украине

Все восемь основных боевых танков Leopard 2, а также ранее анонсированная бронированная ремонтно-эвакуационная машина, вспомогательное оборудование и боеприпасы от Канады будут в Украине в ближайшие недели.

Испания объявила о поставках в ближайшее время шести танков Leopard 2A 4, к которым позже прибавится вторая партия из четырех других единиц.

Министры обороны США и РФ провели телефонный разговор

Как заявляет российское минобороны, разговор был проведен в среду, 15 марта, а инициатором была американская сторона.

О чем именно говорили Остин и Шойгу пока неизвестно. Однако их разговор может быть связан с инцидентом сбивания Россией в Черном море американского БПЛА MQ-9 Reaper.

Дания выделила новый пакет военной помощи Украине

Дания направит новый пакет военной помощи Украине общей стоимостью 1 млрд. крон.

Пакет военной помощи включает, среди прочего, боеприпасы для стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых мин и ракет для ПВО.

В некоторых регионах Украины могут завершить отопительный сезон

"В Украину постепенно приходит теплая весенняя погода. Учитывая прогноз погоды, с понедельника в некоторых регионах можно завершать отопительный сезон и сэкономить энергоресурсы, в том числе газ", - заявил глава энергокомитета Верховной рады Андрей Герус.

Верховный суд Великобритании вынес решение о "долге Януковича" на 3 млрд долларов

Верховный суд Великобритании вынес решение по ссуде на 3 млрд долларов, которую Виктор Янукович взял у Владимира Путина в декабре 2013 года перед бегством из Киева.

Прогноз погоды на сегодня

В четверг, 16 марта, в Украине, в том числе и в Киеве ожидается похолодание. Кроме того, почти повсеместно не исключены дожди местами в дуэте с мокрым снегом.

Температура в западных, северных и большинстве центральных областей в течение дня предполагается от 3 до 8 градусов тепла.

В то же время, на востоке Украины, в южной части, местами в центре еще теплее, от 8 до 14 градусов выше нуля.

Погода в Киеве

В столице завтра ожидается похолодание.

"Максимальная температура воздуха будет +5, +6 градусов. Местами дождь, вечером возможен мокрый снег", - добавила синоптик Наталья Диденко.