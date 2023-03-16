"Рамштайн-10" и увольнение трех голов ОВА: новости за 15 марта
В среду, 15 марта, президент Украины Владимир Зеленский уволил председателей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА, а контактная группа по обороне Украины провела десятую встречу в формате "Рамштайн".
Детальнее о том, что произошло вчера, - в материале РБК-Украина.
Война РФ против Украины:
- Россияне обстреляли приграничные территории Черниговской области из минометов.
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В Херсоне четыре раза за день раздавались взрывы.
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Оккупанты обстреляли Марганец Днепропетровской области и убили двух человек.
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Череватый заявил, что продвижение РФ в Бахмуте сложно назвать даже "пирровой победой".
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Девять стран пообещали передать Украине более 150 танков Leopard.
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ВСУ с танка, на расстоянии 20 метров, разнесли позиции планировавших атаковать россиян.
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В Воздушных силах рассказали, сколько ракет сбили силы ПВО с начала массированных российских атак.
Зеленский уволил голов Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА
Вчера, 15 марта, Зеленский уволил председателей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА, а именно:
- Сергея Гайдая;
- Максима Марченко;
- Сергея Гамалия.
В документах говорится, что Гайдай, Марченко и Гамалий уволены согласно поданным ими заявлениям.
Контактная группа по обороне Украины провела сегодня десятую встречу в формате "Рамштайн"
Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал фото со встречи, на которой присутствовали военные. В частности, представители Главного управления разведки Минобороны. В этот раз встреча прошла в онлайн формате.
"Рамштайн-10 внушает оптимизм: усиление ПВО, боеприпасов, обучение и формирование "бронированного кулака", - пишет министр.
Глава Пентагона раскрыл результаты "Рамштайн-10"
В ходе очередной встречи в формате "Рамштайн" страны-союзники Украины договорились о предоставлении ей новой техники. В частности, ВСУ получат танки от Швеции.
В Харькове возобновили курсирование троллейбусов
Вчера вечером в Харькове вернули движение троллейбусов. Трамваи начнут курсировать по городу уже сегодня.
Почаевскую лавру планируют забрать у УПЦ МП
В Украине начали процесс возвращения Свято-Успенской Почаевской лавры государству, поскольку срок соглашения об аренде с УПЦ МП уже истек.
"Руководителем Почаевской лавры подан иск в суд о том, чтобы вернули церковь, с которой закончилось соглашение о пользовании УПЦ МП на территории Лавры", - рассказал министр культуры Украины Александр Ткаченко.
Канада и Испания в ближайшее время передадут танки Украине
Все восемь основных боевых танков Leopard 2, а также ранее анонсированная бронированная ремонтно-эвакуационная машина, вспомогательное оборудование и боеприпасы от Канады будут в Украине в ближайшие недели.
Испания объявила о поставках в ближайшее время шести танков Leopard 2A 4, к которым позже прибавится вторая партия из четырех других единиц.
Министры обороны США и РФ провели телефонный разговор
Как заявляет российское минобороны, разговор был проведен в среду, 15 марта, а инициатором была американская сторона.
О чем именно говорили Остин и Шойгу пока неизвестно. Однако их разговор может быть связан с инцидентом сбивания Россией в Черном море американского БПЛА MQ-9 Reaper.
Дания выделила новый пакет военной помощи Украине
Дания направит новый пакет военной помощи Украине общей стоимостью 1 млрд. крон.
Пакет военной помощи включает, среди прочего, боеприпасы для стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых мин и ракет для ПВО.
В некоторых регионах Украины могут завершить отопительный сезон
"В Украину постепенно приходит теплая весенняя погода. Учитывая прогноз погоды, с понедельника в некоторых регионах можно завершать отопительный сезон и сэкономить энергоресурсы, в том числе газ", - заявил глава энергокомитета Верховной рады Андрей Герус.
Верховный суд Великобритании вынес решение о "долге Януковича" на 3 млрд долларов
Верховный суд Великобритании вынес решение по ссуде на 3 млрд долларов, которую Виктор Янукович взял у Владимира Путина в декабре 2013 года перед бегством из Киева.
Прогноз погоды на сегодня
В четверг, 16 марта, в Украине, в том числе и в Киеве ожидается похолодание. Кроме того, почти повсеместно не исключены дожди местами в дуэте с мокрым снегом.
Температура в западных, северных и большинстве центральных областей в течение дня предполагается от 3 до 8 градусов тепла.
В то же время, на востоке Украины, в южной части, местами в центре еще теплее, от 8 до 14 градусов выше нуля.
Погода в Киеве
В столице завтра ожидается похолодание.
"Максимальная температура воздуха будет +5, +6 градусов. Местами дождь, вечером возможен мокрый снег", - добавила синоптик Наталья Диденко.
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