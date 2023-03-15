Внушает оптимизм. Резников подытожил результаты заседания "Рамштайна"

Сегодня, 15 марта в формате онлайн состоялось десятое заседание "Рамштайн". Стороны подняли вопросы усиления ПВО, поставки боеприпасов и другие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра обороны Украины Алексея Резникова.

Резников поблагодарил министра обороны США Остину Ллойда за лидерство и друзей из антикремлевской коалиции за их готовность стоять вместе с Украиной до ее победы в войне.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что контактная группа по обороне Украины начала сегодня десятую встречу в формате "Рамштайн". Также агентство рассказывало, чего следует ожидать от сегодняшнего заседания.

Тем временем Дания выделила новый пакет военной помощи Украине, в который попали боеприпасы для стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых мин и ракет для ПВО и многое другое.

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