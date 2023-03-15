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Погода способствует. В Украине можно начинать завершать отопительный сезон, - нардеп

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Украина, Среда 15 марта 2023 16:07
Погода способствует. В Украине можно начинать завершать отопительный сезон, - нардеп Фото: с понедельника в некоторых регионах могут завершить отопительный сезон (facebook.com andriy.gerus)
Автор: Карина Левицкая

С понедельника, 20 марта, в некоторых регионах Украины может завершиться отопительный сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу энергокомитета Верховной рады Андрея Геруса.

"В Украину постепенно приходит теплая весенняя погода. Учитывая прогноз погоды, с понедельника в некоторых регионах можно завершать отопительный сезон и сэкономить энергоресурсы, в том числе газ", - заявил Герус.

Он сообщил, что в результате потепления в Украине существенно снижается потребление электроэнергии и увеличиваются дневные профициты, ведь растет генерация солнечных электростанций.

Однако нардеп напомнил, что из-за повреждений сетей появились ограничения по подаче электроэнергии в Киеве, Харькове, Житомире, Одессе.

"Это еще раз подчеркивает актуальность идеи распределенной генерации - электростанции должны быть максимально приближены к зонам потребления. В случае городов - это крыши домов, которые могут использоваться для СЭС", - подчеркнул глава энергокомитета.

Кроме того, Герус сообщил, что НАК "Нафтогаз Украины" заявил об амбициозных планах подготовиться к следующему отопительному сезону путем накопления газа украинской добычи.

Напомним, по данным Укрэнерго, сетевые ограничения действуют в пяти областях и Киеве.

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Электроэнергия Отопительный сезон Война России против Украины
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