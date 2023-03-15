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Канада передаст восемь танков Leopard 2 в Украину в ближайшие недели

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Среда 15 марта 2023 22:02
Канада передаст восемь танков Leopard 2 в Украину в ближайшие недели Фото: Leopard 2 (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Все восемь основных боевых танков Leopard 2, а также анонсированная ранее бронированная ремонтно-эвакуационная машина, вспомогательное оборудование и боеприпасы от Канады будут в Украине в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Канады Аниты Ананд.

"Канада передаст около 8000 снарядов калибра 155 мм, а также 12 зенитных ракет из арсенала Вооруженных сил Канады для поддержки систем ПВО, развернутых в настоящее время в Украине", - говорится в заявлении.

Министр отметила, что Канада также предоставит более 1800 единиц 105 мм обучающих боеприпасов для танков. Эти боеприпасы поддержат объявленную Данией, Германией и Нидерландами безвозмездную передачу танков Leopard 1.

Ананд также подтвердила, что Вооруженные силы приступили к поставке дополнительных основных боевых танков Leopard 2, обещанных Канадой в конце февраля. Канада передала Украине восемь основных боевых танков Leopard 2, четыре из которых уже доставлены в Польшу вместе с группой личного состава Вооруженных сил, которая обучает украинских солдат их использованию.

Ожидается, что все восемь основных боевых танков Leopard 2, а также анонсированная ранее бронированная ремонтно-эвакуационная машина, вспомогательное оборудование и боеприпасы, переданные Канадой, будут в Украине в ближайшие недели. С февраля 2022 года Канада выделила Украине военную помощь на сумму более 1 миллиарда долларов.

"Канада твердо стоит на стороне Украины в борьбе против незаконной и неоправданной войны России. Мы укрепляем наше сотрудничество с нашими союзниками и партнерами и продолжаем реагировать на военные нужды Украины, оказывая всестороннюю военную помощь. Мы будем продолжать делать все возможное для защиты свободы, демократии и международного сотрудничества порядка, основанного на правилах", - сказала министр.

Ранее сообщалось, что Канада предоставит украинским защитникам четыре танка Leopard 2 в рамках военной помощи.

Затем мы писали, что 4 февраля Канада направила Украине первый танк Leopard 2. Бронированную машину отправили в Европу самолетом.

В пятницу, 24 февраля, Канада объявила о передаче Украине еще четырем танкам Leopard 2.

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