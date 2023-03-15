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Ракеты для ПВО и не только. Дания выделила новый пакет военной помощи Украине

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Среда 15 марта 2023 17:03
Ракеты для ПВО и не только. Дания выделила новый пакет военной помощи Украине Фото: Дания выделила новый пакет военной помощи Украине (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Дания направит новый пакет военной помощи Украине общей стоимостью 1 млрд крон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Дании.

Пакет военной помощи включает, среди прочего, боеприпасы для стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых мин и ракет для ПВО.

Он финансируется из-за недавно созданного "украинского фонда", создание которого поддержали социал-демократы, "Венстре", Умеренная партия, Социалистическая народная партия, "Либеральный альянс", Консервативная народная партия и другие.

"Я очень рад, что подавляющее большинство в датском парламенте объединилось, чтобы помочь Украине в борьбе за свободу. Украине не хватает боеприпасов, поэтому пакет пожертвований содержит материалы, которые Украина очень конкретно просила. Я горжусь тем, что мы в Дании можем выполнить это желание", - заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.

Новый пакет военной помощи для Украины включает следующее:

  • Боеприпасы для пистолетов: патроны калибра 5,56 мм для пистолетов;
  • Дополнительные 12,7-мм крупнокалиберные пулеметы;
  • Дополнительное большое количество противотанковых мин;
  • Пламегасители и зажигательные трубки для 155-мм артиллерийских боеприпасов;
  • Дополнительные ракеты для ПВО;
  • Работы по обезвреживанию бомб в количестве 21 штук;
  • 15 военных генераторов;
  • 8000 головных уборов и 15000 комплектов непромокаемой одежды;
  • 6 ангарных палаток;
  • 9 мобильных мастерских по ремонту большей военной техники.

Напомним, что правительство Дании и широкое большинство партий парламента договорились о создании фонда в размере 7 млрд датских крон (1 млрд долларов США). Средства будут направлены на гражданскую, военную и экономическую помощь Украине.

РБК-Украина писало о том, что Совет ЕС утвердил увеличение Европейского фонда мира на 2 млрд евро. Деньги пойдут на закупку оружия для ВСУ.

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