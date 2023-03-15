Верховный суд Великобритании вынес решение по "долгу Януковича" на 3 млрд долларов
Верховный суд Великобритании вынес решение по займу на 3 млрд долларов, который Виктор Янукович взял у Владимира Путина в декабре 2013 года перед бегством из Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.
Верховный суд единогласно решил, что по делу не может быть вынесено решение в порядке упрощенного производства.
"Это означает, что Украине будет разрешено защищать иск о суммах, причитающихся по облигациям, в суде в Высоком суде", - говорится в сообщении.
Согласно решению, Украина может продолжать защиту на основании того, что займ был взят из-за "угрозы применения силы со стороны России".
Реакция Украины
"Украина одержала очередную победу над агрессором - в Верховном суде Великобритании по делу по еврооблигациям на сумму 3 млрд долларов. Суд решил, что защита Украины на основании фактов угроз агрессии РФ должна получить полную процедуру. Справедливость будет за нами!" - написал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.
В пресс-службе Минфина отметили, что Россия пыталась убедить английский суд принять решение в пользу России, применив сокращенную процедуру и тем самым избегая детального исследования английским судом своих действий.
"Но, в конечном счете, Верховный суд отклонил просьбу России и справедливо признал то, что аргументы линии защиты Украины относительно принуждения способны и должны быть должным образом изучены с исследованием всех доказательств", - говорится в сообщении.
В Минфине добавили, что России придется провести полное раскрытие информации по делу о действиях направленных против Украины и на Москву ложится груз доказательства суду, что угрозы в сторону Украины не повлияли на решение Украины выпустить еврооблигации.
Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, суд признал сильную позицию защиты Украины по принуждению и угрозам России применить силу, которую Россия предпринимала еще в 2013 году, чтобы заставить Украину выпустить эти еврооблигации. "Теперь кремлю придется раскрыть всю информацию о действиях против Украины на открытом судебном разбирательстве", - добавил он.
Напомним, в декабре 2013 года Украина выпустила еврооблигации на 3 млрд долларов под 5% годовых, которые выкупил российский Минфин. Иск о взыскании долга с Украины российский Минфин подал в феврале 2016 года.
Апелляционный суд Англии в сентябре 2018 года поддержал апелляцию Украины в споре с Российской Федерацией по так называемому "долгу Януковича" на 3 млрд долларов. Согласно решению, Высокий суд Лондона должен вернуться к рассмотрению долгового спора "в рамках классического судопроизводства с учетом всех политических моментов дела". В частности, суд должен учесть давление, которому подвергался Виктор Янукович со стороны Кремля, перед своим бегством из Киева на территорию России.
В ноябре 2018 года РФ решила обжаловать решение Апелляционного суда о необходимости проведения полномасштабного судебного разбирательства по аргументу о давлении.