Похолодание в Киеве и осадки по всей Украине. Синоптик дала прогноз на завтра

Завтра, 16 марта, в Украине, в том числе и в Киеве, ожидается похолодание. Кроме того, почти повсеместно не исключены дожди, местами в дуэте с мокрым снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"В Украине ожидается переменная погода. Западное похолодание распространится восточнее - во многих областях станет значительно свежее. В западных, северных и большинстве центральных областей завтра в течение дня предполагается только +3...+8 градусов", - рассказала она.

В то же время, по словам синоптика, на востоке Украины, в южной части, местами в центре еще теплее, +8...+14 градусов. Ожидаются небольшие дожди, возможно с мокрым снегом в зависимости от температуры воздуха.

"Деятельность атмосферных фронтов обусловит влажную погоду по всей Украине", - констатировала Диденко.

Погода в Киеве

В столице завтра ожидается похолодание.

"Максимальная температура воздуха будет +5, +6 градусов. Местами дождь, вечером возможен мокрый снег", - добавила она.