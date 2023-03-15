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Похолодание в Киеве и осадки по всей Украине. Синоптик дала прогноз на завтра

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Украина, Среда 15 марта 2023 14:13
Похолодание в Киеве и осадки по всей Украине. Синоптик дала прогноз на завтра Фото: синоптик рассказала о погоде на завтра (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 16 марта, в Украине, в том числе и в Киеве, ожидается похолодание. Кроме того, почти повсеместно не исключены дожди, местами в дуэте с мокрым снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В Украине ожидается переменная погода. Западное похолодание распространится восточнее - во многих областях станет значительно свежее. В западных, северных и большинстве центральных областей завтра в течение дня предполагается только +3...+8 градусов", - рассказала она.

В то же время, по словам синоптика, на востоке Украины, в южной части, местами в центре еще теплее, +8...+14 градусов. Ожидаются небольшие дожди, возможно с мокрым снегом в зависимости от температуры воздуха.

"Деятельность атмосферных фронтов обусловит влажную погоду по всей Украине", - констатировала Диденко.

Погода в Киеве

В столице завтра ожидается похолодание.

"Максимальная температура воздуха будет +5, +6 градусов. Местами дождь, вечером возможен мокрый снег", - добавила она.

Как сообщалось, хоть и с незначительной задержкой, однако Киев посетила метеорологическая весна.

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