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Ударили с 20 метров. ВСУ с танка разнесли позиции россиян, планировавших атаковать (видео)

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Украина, Среда 15 марта 2023 09:39
Ударили с 20 метров. ВСУ с танка разнесли позиции россиян, планировавших атаковать (видео) Фото: ВСУ по танку уничтожили позиции россиян, планировавших идти в атаку (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты накапливали наступательный потенциал, планируя дальнейшую атаку. Но украинские военные предупредили возможное наступление, ударив по врагу из танка Т-72.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"Решено было действовать на опережение. Был сильный туман. Поэтому пехота противника не могла видеть, как к ее позициям вплотную приблизился наш танк Т-72", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, удар был нанесен с расстояния в 20 метров.

Как сообщалось, войска РФ сосредоточили усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Украинские защитники отразили более 90 вражеских атак противника на этих участках фронта.

Кроме того, российские военные активно строят новые укрепления на границе с Украиной в Курской и Брянской областях РФ, а также в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей.

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