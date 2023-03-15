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Череватый о продвижении РФ в Бахмуте: сложно назвать даже "пирровой победой"

Новина українською →
Бахмут, Среда 15 марта 2023 21:01
Череватый о продвижении РФ в Бахмуте: сложно назвать даже "пирровой победой" Фото: представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (Армияinform com.ua)
Автор: Карина Левицкая

Продвижение России в Бахмуте сложно назвать даже "пирровой победой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Бахмут держится фактически 8 месяцев. Конечно, враг вокруг самого Бахмута имел определенные продвижения, но они давались такой большой ценой, что это даже "пирровой победой" трудно назвать", - сообщил представитель Восточной группировки.

По его словам, в районе Бахмута сейчас сконцентрированы мощные командиры украинских бригад и батальонов. Это военные с колоссальным боевым опытом.

"Конечно, у нас есть потенциал. Конечно, там очень тяжело, но защитники Бахмута сейчас делают невероятную вещь - по сути это они предсказатели будущей победы", - подчеркнул Череватый.

Он подчеркнул, что именно своим героизмом, кровью и потом находящиеся в Бахмуте украинские защитники не позволяют врагу пройти дальше и вытачивают его боевую силу и мощь.

"И тем самым позволяют своим собратьям, которые сейчас проходят обучение за границей, выкалять новые "железные бригады", которые впоследствии выбросят захватчика с нашей территории", - заявил спикер.

Напомним, сегодня пограничники отразили два штурма россиян в Бахмуте и поразили скопление пехоты противника.

Также ранее мы писали, что пограничники на Бахмутском направлении отразили штурм россиян и взяли в плен "вагнеровца".

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