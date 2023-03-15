Зеленский уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА
Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА, а именно Сергея Гайдая, Максима Марченко и Сергея Гамалия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы государства, опубликованные на сайте Офиса президента.
В документах говорится, что Гайдай, Марченко и Гамалий уволены согласно поданными ими заявлениями.
Сергей Гайдай
Возглавлял Луганскую ОВА с 25 октября 2019 года. По данным СМИ, он может назначен на должность посла Украины в Казахстане.
Максим Марченко
Возглавлял Одесскую ОВА с 1 марта 2022 года. Причины его отставки не известны, однако в последнее время с Одесской ОВА связано несколько коррупционных скандалов.
Так, в январе по подозрению в коррупции был задержан другой заместитель главы Одесской ОВА - Олег Муратов. При этом в начале марта сотрудники СБУ задержали замглавы Одесской ОВА Игоря Ткачука.
Сергей Гамалий
Возглавлял Хмельницкую ОВА с 3 декабря 2020 года.
Напомним, источники РБК-Украина сообщали, что в Офисе президента рассматривают возможность отставки двух глав Луганской и Одесской ОВА.
Кроме того, 14 марта Кабмин одобрил увольнение глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.