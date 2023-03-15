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Зеленский уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА

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Среда 15 марта 2023 16:53
Зеленский уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА Фото: Максим Марченко, Сергей Гайдай и Сергей Гамалий (коллаж РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА, а именно Сергея Гайдая, Максима Марченко и Сергея Гамалия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы государства, опубликованные на сайте Офиса президента.

В документах говорится, что Гайдай, Марченко и Гамалий уволены согласно поданными ими заявлениями.

Сергей Гайдай

Возглавлял Луганскую ОВА с 25 октября 2019 года. По данным СМИ, он может назначен на должность посла Украины в Казахстане.

Максим Марченко

Возглавлял Одесскую ОВА с 1 марта 2022 года. Причины его отставки не известны, однако в последнее время с Одесской ОВА связано несколько коррупционных скандалов.

Так, в январе по подозрению в коррупции был задержан другой заместитель главы Одесской ОВА - Олег Муратов. При этом в начале марта сотрудники СБУ задержали замглавы Одесской ОВА Игоря Ткачука.

Сергей Гамалий

Возглавлял Хмельницкую ОВА с 3 декабря 2020 года.

Напомним, источники РБК-Украина сообщали, что в Офисе президента рассматривают возможность отставки двух глав Луганской и Одесской ОВА.

Кроме того, 14 марта Кабмин одобрил увольнение глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА.

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