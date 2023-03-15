В Харькове возобновляют курсирование троллейбусов, завтра запустят трамваи

В Харькове вечером возвращают движение троллейбусов. Трамваи начнут курсировать по городу уже завтра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

"Уже завтра на улице Харькова вернется и трамвай. Круглосуточно коммунальщики совместно с энергетиками работали над восстановлением наземного электротранспорта", - пишет Терехов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно российские оккупанты выпустили по Харькову 11 ракет. В результате ударов в городе исчезли вода и свет. Также перестали курсировать троллейбусы и трамваи.

Согласно данным "Укрэнерго", в Харькове действуют сетевые ограничения. При росте потребления возможны ограничения потребления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.