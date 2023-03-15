В Харькове возобновляют курсирование троллейбусов, завтра запустят трамваи
В Харькове вечером возвращают движение троллейбусов. Трамваи начнут курсировать по городу уже завтра.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.
"Уже завтра на улице Харькова вернется и трамвай. Круглосуточно коммунальщики совместно с энергетиками работали над восстановлением наземного электротранспорта", - пишет Терехов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно российские оккупанты выпустили по Харькову 11 ракет. В результате ударов в городе исчезли вода и свет. Также перестали курсировать троллейбусы и трамваи.
Согласно данным "Укрэнерго", в Харькове действуют сетевые ограничения. При росте потребления возможны ограничения потребления.
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