Рамштайн-10. Началась онлайн-встреча по обороне Украины
Контактная группа по обороне Украины начала десятую встречу в формате "Рамштайн". В этот раз она проходит в онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.
Десятая встреча в формате "Рамштайн" началась около 14:00 по киевскому времени.
Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал фото со встречи, где присутствуют военные. В частности, представители Главного управления разведки Минобороны.
#Ramstein 10 begins.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 15, 2023
This time we are meeting online.
Stay tuned! pic.twitter.com/q4cpPvtFCp
Ранее отмечалось, что следующая, одиннадцатая, встреча партнеров состоится в апреле на немецкой авиабазе к годовщине работы контактной группы.
В преддверии встречи министр обороны Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Министры обсудили потребности Украины.
Напомним, спикер Пентагона Пэт Райдер заявил, что на десятом "Рамштайне" партнеры сосредоточатся на самых важных потребностях Украины, включая боеприпасы.
Подробные о Рамштайне-10 и чего ждать Украине от встречи – в материале РБК-Украина.
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