"Рамштайн-10" та звільнення трьох голів ОВА: новини за 15 березня
У середу, 15 березня, президент України Володимир Зеленський звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА, а контактна група з оборони України провела десяту зустріч у форматі "Рамштайн".
Детальніше про те, що сталося вчора, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна РФ проти України:
- Росіяни обстріляли прикордонні території Чернігівської області з мінометів.
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У Херсоні чотири рази за день лунали вибухи.
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Окупанти обстріляли Марганець Дніпропетровської області та вбили двох людей.
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Череватий заявив, що просування РФ у Бахмуті складно назвати навіть "пірровою перемогою".
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Дев'ять країн пообіцяли передати Україні понад 150 танків Leopard.
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ЗСУ з танку, на відстані 20 метрів, рознесли позиції росіян, що планували атакувати.
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У Повітряних силах розповіли, скільки ракет збили сили ППО з початку масованих російських атак.
Зеленський звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА
Вчора, 15 березня, Зеленський звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА, а саме:
- Сергія Гайдая;
- Максима Марченка;
- Сергія Гамалія.
У документах ідеться про те, що Гайдая, Марченка і Гамалія звільнено згідно з поданими ними заявами.
Контактна група з оборони України провела сьогодні десяту зустріч у форматі "Рамштайн"
Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував фото з зустрічі, на якій присутні військові. Зокрема, представники Головного управління розвідки Міноборони. Цього разу зустріч пройшла в онлайн форматі.
"Рамштайн-10 вселяє оптимізм: посилення ППО, боєприпасів, навчання і формування "броньованого кулака", - пише міністр.
Голова Пентагону розкрив результати "Рамштайн-10"
У ході чергової зустрічі у форматі "Рамштайн" країни-союзники України домовились про надання їй нової техніки. Зокрема, ЗСУ отримають танки від Швеції.
В Харкові відновили курсування тролейбусів
Вчора ввечері в Харкові повернули рух тролейбусів. Трамваї почнуть курсувати по місту вже сьогодні.
Почаївську лавру планують забрати в УПЦ МП
В Україні розпочали процес повернення Свято-Успенської Почаївської лаври державі, оскільки термін угоди про оренду з УПЦ МП уже завершився.
"Керівником Почаївської лаври подано позов до суду про те, щоб повернули церкву, з якою закінчилася угода про користування УПЦ МП на території Лаври", - розповів міністр культури України Олександр Ткаченко.
Канада та Іспанія найближчим часом передадуть танки Україні
Усі вісім основних бойових танків Leopard 2, а також раніше анонсована броньована ремонтно-евакуаційна машина, допоміжне обладнання та боєприпаси від Канади будуть в Україні найближчими тижнями.
Іспанія оголосила про поставки найближчим часом шести танків Leopard 2A 4, до яких пізніше додасться друга партія з чотирьох інших одиниць.
Міністри оборони США та РФ провели телефонну розмову
Як заявляє російське міноборони, розмову було проведено у середу, 15 березня, а ініціатором була американська сторона.
Про що саме говорили Остін і Шойгу наразі не відомо. Однак їх розмова може бути пов'язана з інцидентом збиття Росією у Чорному морі американського БПЛА MQ-9 Reaper.
Данія виділила новий пакет військової допомоги Україні
Данія направить новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 1 млрд крон.
Пакет військової допомоги містить, серед іншого, боєприпаси для стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, протитанкових мін та ракет для ППО.
У деяких регіонах України можуть завершити опалювальний сезон
"В Україну поступово приходить тепла весняна погода. Враховуючи прогноз погоди, з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон та зекономити енергоресурси, зокрема газ",- заявив голова енергокомітету Верховної ради Андрій Герус.
Верховний суд Великої Британії виніс рішення щодо "боргу Януковича" на 3 млрд доларів
Верховний суд Великобританії виніс рішення щодо позики на 3 млрд доларів, яку Віктор Янукович взяв у Володимира Путіна в грудні 2013 року перед втечею з Києва.
Прогноз погоди на сьогодні
У четвер, 16 березня, в Україні, зокрема і в Києві очікується похолодання. Крім того, майже повсюдно не виключені дощі, місцями в дуеті з мокрим снігом.
Температура в західних, північних та більшості центральних областей протягом дня передбачається від 3 до 8 градусів тепла.
Водночас на сході України, у південній частині, місцями у центрі ще тепліше, від 8 до 14 градусів вище нуля.
Погода в Києві
У столиці завтра очікується похолодання.
"Максимальна температура повітря становитиме +5, +6 градусів. Місцями дощ, ввечері ймовірний мокрий сніг", - додала синоптик Наталка Діденко.
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