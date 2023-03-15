ua ru
Ср, 15 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Воздушных силах рассказали, сколько ракет сбили силы ПВО с начала массированных российских атак

Новина українською →
Среда 15 марта 2023 09:49
В Воздушных силах рассказали, сколько ракет сбили силы ПВО с начала массированных российских атак Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак по критической инфраструктуре Украины, силы ПВО сбили до 700 ракет оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чпикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он отметил, что Россия израсходовала огромный стратегический запас ракет ударами по критической инфраструктуре Украины.

"После 9 марта (очередной массированной атаки - ред.) уже до 700 ракет сбиты противовоздушной обороной, не считая дроны-камикадзе, их тоже более 650 было сбито", - сказал спикер.

Игнат также напомнил, что министр обороны Алексей Резников во время встречи с норвежским коллегой Франком Бакке-Йенсеном сообщил, что 820 ракет - и крылатых, и баллистических - были применены врагом по нашей критической инфраструктуре с сентября.

Отметим, что речь идет только о высокоточных и дальнобойных ракетах, однако Россия также использует ракеты типа Х-22, С-300 и другие управляемые авиационные ракеты.

Напомним, 9 марта россияне осуществили очередную массированную атаку по Украине. В результате обстрелов есть жертвы, также повреждены объекты энергетики и критической инфраструктуры в ряде регионов.

Добавим, что во время атаки 9 марта РФ выпустила по Украине 81 ракету, в том числе 20 "Калибров" и 8 иранских дронов. Почти половину вражеских целей сбили силы ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Рамштайн-10. Чего ждать Украине от встречи союзников
Рамштайн-10. Чего ждать Украине от встречи союзников
DAILY
Борис Филатов: Когда полетели первые ракеты, у тех, кто грустил по СССР, сразу исчезли иллюзии
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Борис Филатов: Когда полетели первые ракеты, у тех, кто грустил по СССР, сразу исчезли иллюзии