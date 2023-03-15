Танки от Швеции и не только. Глава Пентагона раскрыл результаты "Рамштайн-10"

В ходе очередной встречи в формате "Рамштайн" страны-союзники Украины договорились о предоставлении ей новой техники. В частности, ВСУ получат танки от Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина во время брифинга.