Танки от Швеции и не только. Глава Пентагона раскрыл результаты "Рамштайн-10"
В ходе очередной встречи в формате "Рамштайн" страны-союзники Украины договорились о предоставлении ей новой техники. В частности, ВСУ получат танки от Швеции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина во время брифинга.
"Швеция предоставит Украине 10 танков, Норвегия вместе с США передадут новые NASAMS (системы ПВО - ред.), Нидерланды также инициируют новые контракты, чтобы новые вооружения поступали в Украину", - рассказал министр обороны.
Он уточнил, что Норвегия передаст Украине два зенитных ракетных комплекса NASAMS.
При этом Остин добавил, что обязательства обеспечить определенные оборонные нужды Украины взяла на себя Словения.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Швеция хочет предоставить Украине 10 модернизированных танков Leopard 2.
Также мы писали, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, новое заседание "Рамштайн", которое состоялось сегодня, 15 марта, внушает оптимизм.
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