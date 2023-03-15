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В Херсоне четвертый раз за день прозвучали взрывы

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Херсон, Среда 15 марта 2023 19:41
В Херсоне четвертый раз за день прозвучали взрывы Иллюстративное фото: в Херсоне четвертый раз за день прозвучали взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 15 марта, вечером жители Херсона снова услышали взрывы. В Херсонской области пока не объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" в Telegram.

Официальные источники пока не раскрывают деталей инцидента и не называют причин взрыва.

Напомним, сегодня в Херсоне уже трижды слышали взрывы.

Также мы писали, что сегодня в Херсонской области в поле разорвался кассетный боеприпас. Один человек получил ранения.

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