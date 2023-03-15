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Девять стран пообещали передать Украине более 150 танков Leopard, - глава Пентагона

Новина українською →
Среда 15 марта 2023 15:33
Девять стран пообещали передать Украине более 150 танков Leopard, - глава Пентагона Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Девять союзников Украины обязались предоставить ей более 150 танков Leopard в качестве военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина в начале заседания в формате "Рамштайн".

По его словам, сейчас предполагается, что Украина сможет сформировать более девяти бригад при помощи переданных танков.

"Коалиция стран, которая предоставляет Украине танки Leopard, продолжает расти. Теперь девять стран обязались предоставить более 150 танков Leopard", - отметил он.

Министр также отметил, что на протяжении последних трех месяцев все участники встреч "Рамштайн" продемонстрировали "отличное лидерство" в усилении возможностей Украины для защиты суверенитета.

Напомним, ранее стало известно, что Польша на прошлой неделе отправила в Украину еще десять Leopard 2. Таким образом общее количество переданных страной немецких танков возросло до 14.

Также мы писали, что в Испании 13 марта завершили обучение украинских военных управлению танками Leopard 2A4.

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