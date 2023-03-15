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Россияне снова обстреляли приграничье Черниговской области из минометов

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Черниговская область, Среда 15 марта 2023 16:12
Россияне снова обстреляли приграничье Черниговской области из минометов Фото: Россияне снова обстреляли приграничье Черниговской области из минометов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 15 марта, российские военные снова атаковали приграничье Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Север".

"Враждебные минометы не прекращают обстреливать приграничные населенные пункты Черниговской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 13:20 до 13:30 сообщили о 18 "приходах", вероятно, из миномета 120 мм, в район населенного пункта Тимоновичи.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.

Напомним, что российские оккупанты в среду, 15 марта, в очередной раз обстреляли населенный пункт в приграничное части Черниговской области.

С самого утра, 13 марта, российские оккупанты более 40 раз ударили по приграничью Черниговской и Сумской области из разных видов вооружения.

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