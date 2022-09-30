Путин объявил об аннексии, Украина ответила заявкой в НАТО: главное за неделю

Украина готовится вступить в НАТО по ускоренной процедуре. Глава Кремля Путин объявил аннексию четырех украинских регионов, в то время как россияне массово выезжают за границу из-за мобилизации. США продолжают военную помощь Украине, а Евросоюз готовит новые санкции против РФ.

Подробнее о главных новостях прошедшей недели - в материале РБК-Украина ниже.

Заявления о войне

В военном и политическом руководстве Украины в начале этой недели сделали ряд заявлений о перспективах дальнейшего хода войны, которую развязала Россия против нашей страны.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что победа Украины в нынешней войне с РФ не завершит военные действия между странами. В интервью изданию Times он отметил, что наша победа будет только передышкой, чтобы подготовиться к новой войне.

Президент Владимир Зеленский заявил, что говорить об окончании войны можно будет только после того, как Украина вернет все захваченные РФ территории. И в этом вопросе не должно быть никаких компромиссов.

Празднование Рош ха-Шана

В Умани Черкасской области 25-27 сентября состоялось празднование еврейского Нового года. Несмотря на войну, более 20 тысяч хасидов приехали в Украину на могилу пророка Нахмана.

В целях безопасности в Умани выставили блокпосты, усилили комендантский час, запретили продавать алкоголь и фейерверки. Подробнее о том, как прошел Рош ха-Шана в этом году - в репортаже РБК-Украина.

Новая военная помощь США

29 сентября Сенат США одобрил выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 12,4 млрд долларов. Более половины средств пойдет на оборонные нужды, остальная часть - на прямую бюджетную поддержку.

Также объявлено о предоставлении дополнительного вооружения на сумму 1,1 млрд долларов, среди которого 18 новых HIMARS, системы противодействия дронам, бронетехника, радары.

Кроме того, Украина получила согласие на поставку двух батарей зенитно-ракетных систем NASAMS в течение 2-х месяцев. В Воздушных силах ВСУ отметили, что в общем две батареи могут включать 16 пусковых установок с командными пунктами и радарами.

Россияне протестуют и бегут из страны на фоне мобилизации

После объявления Путиным мобилизации в России начались протесты. Наиболее массовые акции прошли в Дагестане. Протестующие, большинство из которых - женщины, дрались с полицейскими, перекрывали трассы. Несколько десятков человек были задержаны.

При этом часть россиян спасается от вручения повесток бегством за границу. Самыми популярными направлениями стали Грузия и Казахстан. На пунктах пропуска сохраняются многокилометровые пробки, при этом российская сторона открывает мобилизационные пункты прямо на КПП.

ЧП на "Северных потоках"

На газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" выявили несколько утечек газа. Их вероятной причиной могли стать подводные взрывы, которые зафиксировали шведские сейсмологи. В НАТО считают, что утечки газа произошли в результате диверсии, а в Европе подозревают причастность России к инциденту.

Иностранных граждан призывают покинуть Россию

Сразу несколько стран на этой неделе выступили с призывом к своим гражданам немедленно покинуть территорию России.

В посольстве США заявили, что их возможности оказать помощь своим гражданам в РФ могут быть еще больше ограничены. МИД Польши посоветовало избегать поездок в "недружественное государство". С аналогичными призывами также выступили Канада, Италия, Эстония, Литва, Латвия, Румыния, Болгария.

Российская аннексия

30 сентября Владимир Путин объявил аннексию четырех регионов Украины. Глава Кремля подписал договор о так называемом "вступлении в состав России новых территорий" по итогам "референдумов". Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

При этом он назвал присоединение новых территорий якобы неотъемлемых правом их населения, "закрепленным в первой статье Устава ООН".

Также российский диктатор заявил о готовности к переговорам с Украиной, но отметил, что не будет обсуждать статус новых аннексированных территорий.

Срочное заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны на 30 сентября.

На нем обсудили попытки аннексии территории Украины и эскалацию вооруженной агрессии со стороны России, укрепление международной коалиции в поддержку Украины, увеличение военно-технической помощи нашей стране, усиление санкций против РФ, активизацию стратегии ядерного сдерживания России.

После заседания СНБО Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором заявил, что Украина готова к диалогу с Россией, но уже с другим президентом.

Также глава Украины призвал народных депутатов на следующем заседании ВР поддержать закон о национализации всех российских активов в Украине.

Украина подает заявку на членство в НАТО

Еще один итогом заседания СНБО стало объявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина подает заявку на вступление в НАТО.

Как отметил глава государства, Украина де-факто уже прошла свой путь в НАТО и доказала совместимость со стандартами Североатлантического союза. Заявка подается для вступления в Альянс по ускоренной процедуре.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина намерена стать членом НАТО в ускоренном порядке по сценарию Швеции и Финляндии без согласованного Плана действий касательно членства.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ответил на заявку Украины по членству в НАТО тем, что решение о членстве будут принимать консенсусом всех 30 стран-союзников.

Также по его словам, сейчас Альянс сосредоточен на том, чтобы оказывать прямую поддержку Украине и помогать защищаться от российского вторжения.

Санкции против РФ

На фоне решения Путина об аннексии новых украинских территорий 30 сентября объявлены новые санккции:

США ввели ограничения в отношении 57 организаций, представителей военно-промышленного комплекса России, чиновников и членов их семей, в частности членов семьи мэра Москвы Собянина.

Канада внесла в список антироссийских санкций 43 новые фамилии, в т.ч. дочери пресс-секретаря Кремля Пескова, членов семьи главы госкорпорации ВЭБ Игоря Шувалова.

Британия ввела санкции против главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.

Ранее на этой неделе Еврокомиссия предложила ввести 8-й пакет санкций против страны-агрессора. Он предполагает запрет импорта драгоценных металлов, запрет ввоза косметики, санкции против президента концерна "Калашников" Алана Лушникова и российского философа Александра Дугина.

Оккупанты атакуют иранскими дронами

За прошедшую неделю Россия применила 29 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 для ударов по украинским городам. Оккупанты с территории Крыма атакуют южные регионы. Под обстрел попали Одесская и Николаевская области, Днепр. При этом 10 беспилотников были сбиты нашей ПВО.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что проблема с иранскими дронами уже решается. ВСУ разрабатывают систему противодействия этим беспилотникам, и военные научились их "глушить".

Новый обмен пленными

29 сентября Украина вернула из российского плена 6 человек. Удалось обменять 4 военных, которые принимали участие в боях за Мариуполь, и двух гражданских. Всего за сентябрь домой вернулись 235 украинцев.

Россия продолжает ракетный террор

Оккупанты ежедневно атакуют украинские города. 29 сентября российские войска обстреляли Николаев кассетными снарядами. Под удар попала остановка, на которой ждали транспорт люди, возвращавшиеся с работы. Погибло 3 человека, 12 получили ранения.

По Днепру ударили "Искандерами" в ночь на 30 сентября. Из-за попадания по транспортному предприятию сгорело 52 автобуса, 98 были повреждены. Три человека погибли.

Днем ранее в результате ракетной атаки в Днепре было повреждено 60 частных домов. Под завалами одного из них нашли тела 4-х погибших, в том числе двоих детей.

30 сентября российские войска атаковали Запорожье 16 ракетами. Три из них попали в колонну автомобилей мирных жителей. На выезде из города люди ожидали проезда на оккупированную территорию к родственникам. Погибли 26 человек, более 80 получили ранения.

McDonald's открылся для посетителей

С 30 сентября полноценно открылись 10 заведений сети McDonald's в Киеве. Работает не только доставка, но и обслуживание клиентов в зале. Полакомиться любимым фастфудом можно с 09:00 до 21:00. Во время тревоги "маки" будут закрываться.