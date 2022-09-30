Путін оголосив про анексію, Україна відповіла заявкою до НАТО: головне за тиждень

Україна готується вступити до НАТО за прискореною процедурою. Глава Кремля Путін оголосив анексію чотирьох українських регіонів, тоді як росіяни масово виїжджають за кордон через мобілізацію. США продовжують військову допомогу Україні, а Євросоюз готує нові санкції проти РФ.

Докладніше про головні новини минулого тижня – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Заяви про війну

У військовому та політичному керівництві України на початку цього тижня зробили низку заяв про перспективи подальшого ходу війни, яку розв'язала Росія проти нашої країни.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що перемога України у нинішній війні з РФ не завершить воєнних дій між країнами. В інтерв'ю виданню Times він зазначив, що наша перемога буде лише перепочинком, щоб підготуватися до нової війни.

Президент Володимир Зеленський заявив, що говорити про закінчення війни можна буде лише після того, як Україна поверне усі захоплені РФ території. І в цьому питанні не має бути жодних компромісів.

Святкування Рош ха-Шана

В Умані Черкаської області 25-27 вересня відбулося святкування єврейського Нового року. Незважаючи на війну, понад 20 тисяч хасидів приїхали до України на могилу пророка Нахмана.

З метою безпеки в Умані виставили блокпости, посилили комендантську годину, заборонили продавати алкоголь та феєрверки. Докладніше про те, як пройшло свято Рош ха-Шана цього року – у репортажі РБК-Україна.

Нова військова допомога США

29 вересня Сенат США схвалив виділення Україні пакету фінансової допомоги у розмірі 12,4 млрд доларів. Більше половини коштів піде на оборонні потреби, решта – на пряму бюджетну підтримку.

Також оголошено про надання додаткового озброєння на суму 1,1 млрд доларів, серед яких 18 нових HIMARS, системи протидії дронам, бронетехніка, радари.

Крім того, Україна отримала згоду на постачання двох батарей зенітно-ракетних систем NASAMS протягом 2 місяців. У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що загалом дві батареї можуть включати 16 пускових установок із командними пунктами та радарами.

Росіяни протестують і тікають із країни на тлі мобілізації

Після оголошення Путіним мобілізації в Росії почалися протести. Наймасовіші акції відбулися в Дагестані. Протестувальники, більшість із яких – жінки, билися з поліцейськими, перекривали траси. Декілька десятків людей було затримано.

При цьому частина росіян рятується від вручення повісток втечею за кордон. Найпопулярнішими напрямками стали Грузія та Казахстан. На пунктах пропуску зберігаються багатокілометрові пробки, причому російська сторона відкриває мобілізаційні пункти прямо на КПП.

НП на "Північних потоках"

На газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" виявили кілька витоків газу. Їхньою ймовірною причиною могли стати підводні вибухи, які зафіксували шведські сейсмологи. У НАТО вважають, що витік газу стався внаслідок диверсії, а в Європі підозрюють причетність Росії до інциденту.

Іноземних громадян закликають залишити Росію

Відразу кілька країн цього тижня виступили із закликом до своїх громадян негайно залишити територію Росії.

У посольстві США заявили, що їхні можливості надати допомогу своїм громадянам у РФ можуть бути ще більше обмежені. МЗС Польщі порадило уникати поїздок до "недружньої держави". З аналогічними закликами також виступили Канада, Італія, Естонія, Литва, Латвія, Румунія, Болгарія.

Російська анексія

30 вересня Володимир Путін оголосив анексію чотирьох регіонів України. Глава Кремля підписав договір про так званий "вступ до складу Росії нових територій" за підсумками "референдумів". Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Водночас він назвав приєднання нових територій нібито невід'ємних правом їхнього населення, "закріпленим у першій статті Статуту ООН".

Також російський диктатор заявив про готовність до переговорів з Україною, але зазначив, що не обговорюватиме статус нових анексованих територій.

Термінове засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради національної безпеки та оборони на 30 вересня.

На ньому обговорили спроби анексії території України та ескалацію збройної агресії з боку Росії, зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України, збільшення військово-технічної допомоги нашій країні, посилення санкцій проти РФ, активізацію стратегії ядерного стримування Росії.

Після засідання РНБО Володимир Зеленський виступив зі зверненням, у якому заявив, що Україна готова до діалогу із Росією, але вже з іншим президентом.

Також глава України закликав народних депутатів на наступному засіданні Верховної ради підтримати закон про націоналізацію всіх російських активів в Україні.

Україна подає заявку на членство в НАТО

Ще одним підсумком засідання РНБО стало оголошення президента Володимира Зеленського про те, що Україна подає заявку на вступ до НАТО.

Як зазначив глава держави, Україна де-факто вже пройшла свій шлях до НАТО та довела сумісність зі стандартами Альянсу. Заявка подається для вступу за прискореною процедурою.

Секретар РНБО Олексій Данилов зазначив, що Україна має намір стати членом НАТО у прискореному порядку за сценарієм Швеції та Фінляндії без узгодженого Плану дій щодо членства.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг відповів на заявку України щодо членства в НАТО тим, що рішення про членство прийматимуть консенсусом усіх 30 країн-союзників.

Також за його словами, зараз Альянс зосереджений на тому, щоб надавати пряму підтримку Україні та допомагати захищатися від російського вторгнення.

Санкції проти РФ

На тлі рішення Путіна про анексію нових українських територій 30 вересня оголошено нові санкції:

США ввели обмеження щодо 57 організацій, представників військово-промислового комплексу Росії, чиновників і членів їхніх сімей, зокрема членів сім'ї мера Москви Собяніна.

Канада внесла до списку антиросійських санкцій 43 нові прізвища, у т.ч. дочки прес-секретаря Кремля Пєскова, членів сім'ї голови держкорпорації ВЕБ Ігоря Шувалова.

Британія запровадила санкції проти голови Центробанку РФ Ельвіри Набіулліної.

Раніше цього тижня Єврокомісія запропонувала запровадити 8-й пакет санкцій проти країни-агресора.

Він передбачає заборону імпорту дорогоцінних металів та каміння, ввезення косметики, аж до туалетного паперу, заборону експорту напівпровідників, санкції проти президента концерну "Калашников" Алана Лушнікова та російського філософа Олександра Дугіна.

Окупанти атакують іранськими дронами

За минулий тиждень Росія застосувала 29 іранських дронів-камікадзе Shahed-136 для ударів по українських містах. Окупанти з території Криму атакують південні регіони. Під обстріл потрапили Одеська та Миколаївська області, Дніпро. При цьому 10 безпілотників було збито нашою ППО.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що проблема з іранськими дронами вже вирішується. ЗСУ розробляють систему протидії цим безпілотникам, і військові навчилися їх "глушити".

Новий обмін полоненими

29 вересня Україна повернула із російського полону 6 людей. Вдалося обміняти 4 військових, які брали участь у боях за Маріуполь, та двох цивільних. Усього за вересень додому повернулися 235 українців.

Росія продовжує ракетний терор

Окупанти щодня атакують українські міста. 29 вересня російські війська обстріляли Миколаїв касетними снарядами. Під удар потрапила зупинка, на якій чекали на транспорт люди, які поверталися з роботи. Загинуло 3 людей, 12 отримали поранення.

По Дніпру вдарили "Іскандерами" у ніч проти 30 вересня. Через влучання по транспортному підприємству згоріло 52 автобуси, 98 було пошкоджено. Троє людей загинули.

Днем раніше внаслідок ракетної атаки у Дніпрі було пошкоджено 60 приватних будинків. Під завалами одного з них знайшли тіла 4 загиблих, у тому числі двох дітей.

30 вересня російські війська атакували Запоріжжя 16 ракетами. Три з них влучили в колону автомобілів мирних жителів. На виїзді з міста люди чекали проїзду на окуповану територію до родичів. Загинули 26 людей, понад 80 отримали поранення.

McDonald's відкрився для відвідувачів

З 30 вересня повноцінно відкрилися 10 закладів мережі McDonald's у Києві. Працює не лише доставка, а й обслуговування клієнтів у залі. Поласувати улюбленим фастфудом можна з 09:00 до 21:00. Під час тривоги "маки" закриватимуться.