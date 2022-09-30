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Зеленский поставил точку в переговорах с РФ. Не с этим президентом

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Пятница 30 сентября 2022 17:13
Зеленский поставил точку в переговорах с РФ. Не с этим президентом Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина готова вести переговоры с Российской Федерацией, но только при правлении нового президента.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение.

Он отметил, что Украина была и есть лидером в переговорных усилиях. Именно наша страна предлагала России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях.

"Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но с другим президентом", - сказал Зеленский.

Ранее Путин подписал договор о так называемом " вступлении в состав РФ новых территорий " - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Президент Владимир Зеленский ранее предупредил Кремль, что проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях и "вхождение их в состав России" сведут на нет дипломатическое урегулирование ситуации.

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