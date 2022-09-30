Зеленский поставил точку в переговорах с РФ. Не с этим президентом
Украина готова вести переговоры с Российской Федерацией, но только при правлении нового президента.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение.
Он отметил, что Украина была и есть лидером в переговорных усилиях. Именно наша страна предлагала России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях.
"Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но с другим президентом", - сказал Зеленский.
Ранее Путин подписал договор о так называемом " вступлении в состав РФ новых территорий " - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Президент Владимир Зеленский ранее предупредил Кремль, что проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях и "вхождение их в состав России" сведут на нет дипломатическое урегулирование ситуации.
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