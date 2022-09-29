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В результате обстрела Николаева есть погибшие и раненые

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Николаев, Четверг 29 сентября 2022 18:54
В результате обстрела Николаева есть погибшие и раненые Иллюстративное фото: в результате обстрела Николаева есть погибшие и раненые (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В четверг, 29 сентября, российские оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами. По меньшей мере два человека погибли, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского облсовета Анну Замазееву в Telegram.

По ее словам, россияне атаковали остановку общественного транспорта, когда там находились мирные жители, которые возвращались с работы.

"На данный момент 2 погибших, 12 раненых. В место атаки выехали бригады скорой помощи", - рассказала она.

Чиновница подчеркнула, что такие действия со стороны страны-агрессора являются террористическим актом, который нацелен на уничтожение мирного населения.

Обновлено 18:58

По словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, всем пострадавшим в результате обстрела Николаева уже оказывают медицинскую помощь.

Обновлено 19:30

Замазеева рассказала, что в результате атаки погиб еще один мирный житель. Теперь число убитых россиянами человек увеличилось до трех.

Напомним, 29 сентября вечером в Николаеве прозвучал громкий взрыв.

После этого стало известно о "прилетах" в районе остановки общественного транспорта.

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