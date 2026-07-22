Под давлением улицы. Почему Зеленский уволил Сырского и что предложил Федорову

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Политический кризис и "картонный Майдан" подтолкнули президента Владимира Зеленского к смене главкома – им стал Михаил Драпатый.

О том, почему Зеленский все же решил уволить Александра Сырского и какие предложения получил Михаил Федоров – читайте в материале РБК-Украина.



Главное: Ультиматум Федорова. Изначально он был готов вернуться только в МО и только при условии отставки главкома Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова. "Картонный" Майдан на улицах. Протестующие сразу требовали вернуть Федорова и уволить Сырского. Давление на Банковую исходило от общества, а не со стороны Запада. Кастинг на должность главкома. Президент проводил встречи с командующими, фактически выбирая преемника Сырскому. Среди кандидатов, кроме Драпатого, был также Олег Апостол. Риски раскола в армии. В военных кругах одни поддерживают изменения, другие - опасаются, что смена главкома под давлением улицы и возможные кадровые чистки дестабилизируют ВСУ на фоне угрозы российской эскалации.

"Украина меняет свою политическую стратегию". Этими словами президент Владимир Зеленский начал перезагрузку команды власти, сообщив 12 июля в социальных сетях о планах сменить премьер-министра.

После этого поста главы государства с интервалом в примерно полчаса последовало еще несколько – о встречах с рядом чиновников, в политической среде их моментально назвали главными претендентами на замену Юлии Свириденко. И хотя большинство делало ставку на Сергея Корецкого (уже экс-главу "Нафтогаза"), сам президент готов был видеть в этом кресле другого человека – на тот момент еще министра обороны Михаила Федорова.

Однако, по информации двух источников издания, знакомых с содержанием той беседы, Федоров дал понять Зеленскому, что не видит себя в кресле на Грушевского и предпочел бы остаться главой Минобороны, чтобы продолжить намеченный план реформ.

Через несколько дней, выйдя на пресс-конференцию уже как экс-министр, Федоров публично повторит, что готов оставаться в команде власти исключительно как министр обороны, но уже с одним условием. Точнее с двумя – главком Александр Сырский и глава Генштаба Андрей Гнатов должны покинуть свои должности.

Череда сумбурных кадровых решений в исполнении Зеленского и ставший достоянием публики конфликт Федорова и Сырского запустили волну критики в адрес власти. Итогом которой стал новый "картонный Майдан" в Киеве и ряде других городов, а далее – последовала отставка главкома Александра Сырского с заменой на Михаила Драпатого.

Цепная реакция

Вечером четверга, 16 июля, могло показаться, что политический кризис, который Владимир Зеленский спровоцировал своей внезапной перезагрузкой Кабмина, более-менее решен.

В стране появился новый премьер и новый состав правительства, правда, с парой вакансий. Главная из них, конечно – Министерство обороны. Изначально в ОП планировали, что новым министром станет Игорь Клименко, ранее возглавлявший МВД. Но после критики, которая обрушилась на него на фоне протестов в поддержку Федорова, ни сам Клименко, ни народные депутаты не готовы были видеть его в правительстве Корецкого.

Владимир Зеленский и Михаил Федоров (фото: Facebook президента В.Зеленского)

Чтобы не обезглавить ключевое министерство военного времени, Зеленский в итоге решил как минимум временно закрыть важнейший участок, переведя туда Евгения Хмару из Службы безопасности Украины.

Само по себе это грозило новым витком кризиса. Ведь после ухода Хмары де-факто безальтернативным кандидатом на пост и.о. главы СБУ остался Александр Поклад. А по информации различных источников издания, у него давняя вражда с главой Офиса президента Кириллом Будановым.

Собеседники РБК-Украина в команде президента рассказывали, что соглашаясь на переход на Банковую, Буданов якобы даже ставил условие – Поклад не будет возглавлять СБУ. Но на пике текущего кризиса Буданов дал понять, что в случае его назначения не будет совершать никаких демаршей. А сам Поклад пока остается в статусе и.о. – в Раду вносить его кандидатуру не планируют.

Более-менее погасив кризис на кабинетном уровне, Зеленский столкнулся с тем, что улица никуда не разошлась. Украинцы традиционно демонстрируют яркий протестный креатив, но в целом все лозунги с картонок можно свести к двум: верните Федорова и уберите Сырского.

Во власти явно не прогнозировали такого развития событий. После того, как на официальном уровне заявили, что Федорова уволили, по сути, из-за главкома – поток критики на Сырского было уже сложно сдержать.

Параллели между нынешним и прошлогодним "картонковыми протестами" максимально очевидны: совпадает и метод организации акций, и профиль их участников, и общая атмосфера подчеркнуто мирной, но решительной акции. И – главное – причина. Власть снова, как и в истории с НАБУ и САП, провела как минимум противоречивое решение. И уж точно – нормально не объяснила его обществу. Следовательно, общество решило власти о себе напомнить.

Есть однако важное отличие от прошлогодних событий. Тогда, возможно, фактором номер один стали даже не уличные протесты, а жесткое давление со стороны Запада – и власти пришлось оперативно отматывать назад всю историю с НАБУ и САП.

Но тогда речь шла больше о правилах игры, антикоррупционной инфраструктуре и прочих вещах, о которых европейцы и так совершенно публично годами говорят Киеву. Потому и закулисное давление с Запада в той истории было довольно сильным. И по мнению отдельных собеседников РБК-Украина в команде Зеленского, именно оно и стало главным фактором.

Сейчас же о каких-то кадровых требованиях Запада ничего не слышно. Конечно, некоторые европейские дипломаты еще на прошлой неделе задавали РБК-Украина риторический вопрос: мол, на то, чтобы выстроить секторальную работу с украинской властью, уходит несколько месяцев; и только все заработало – как у нас очередная кадровая перетряска без очевидных причин – и зачем?

Но в целом, звонки на тему "этого надо убрать, а этого назначить" более характерны для американского политического стиля, а не европейского. А про какую-то роль Штатов в этой истории ничего не известно. Очевидно потому, что ее нету.

Тем не менее, в данном случае улица и сама по себе явилась достаточно весомым фактором, чтобы заставить Зеленского действовать.

Вернут ли Федорова

Еще в субботу, 18 июля он провел очередной раунд разговоров с двумя ключевыми действующими лицами этой истории – Федоровым и Сырским.

По словам информированного собеседника РБК-Украина, пока это было попыткой "как-то всех примирить, чтобы не расшатывать ситуацию дальше". К каким-то кадровым решениям те разговоры не привели.

По информации издания, в самом начале этой истории, на "собеседованиях" 12 июля, не только Федоров отказался уходить из Минобороны. Но и сам Зеленский, по словам одного из собеседников, тогда не почувствовал, что "Федоров полностью в команде".

О подозрениях в наличии собственных политических амбиций у Федорова РБК-Украина уже писало.

Дальнейшие события, в частности, подчеркнуто откровенный брифинг Федорова на следующий день после де-факто отставки, эти подозрения только подтвердили.

В окружении бывшего министра говорят, что не рассчитывали, что с ним в итоге попрощаются таким образом, по сути, "потеряв" его при перезагрузке Кабмина.

При этом дорога назад в команду президента для бывшего министра обороны не закрыта. Но не на должность miltech czar – координатора по развитию военных технологий – о которых сообщали некоторые СМИ.

Собеседники РБК-Украина утверждают, что после увольнения Федорову предлагали пост секретаря СНБО. Он впоследствии отошел экс-министру МВД Игорю Клименко, которого, как говорят источники, уже непреднамеренно "потеряли", перетасовывая правительство.

За день до отставки Сырского, что было условием Федорова, собеседники в команде экс-министра уверяли, что если он и согласится вернуться назад – то только на прежний пост, в МО.

Протесты в поддержку Федорова продолжались несколько дней (фото: GettyImages)

Информированные источники издания не готовы были поставить на то, что Зеленский все же передумает и вернет ему эту должность. "1% против 99%. Это реально только какой-то "черный лебедь", – иронизировал один из собеседников издания. И не ошибся.

Президент во вторник вечером заявил, что сделал Федорову предложение – должность во власти, связанную с “развитием технологической составляющей государства”. По информации РБК-Украина, на встрече Зеленского и Федорова во вторник речь шла о позиции вице-премьера по вопросам технологий. К настоящему времени Федоров не принял, но и не отказался от этой должности.

Интересно, что после того, как новый премьер Корецкий 17 июля объявил, что правительство проголосовало за назначение Хмары и.о. министра, соответствующий документ не появлялся на сайте Кабмина вплоть до 20 июля. Так это или нет, но, возможно, президент еще пытался как-то откатить ситуацию с Федоровым назад.

"После брифинга Федорова, и понимая психологический портрет президента – едва ли он даст заднюю. А любую другую должность Федоров не примет, даже вице-премьера по какой-то условной цифровизации и технологиям в оборонном секторе", – предположил один из собеседников РБК-Украина.

Поработав в правительстве без малого семь лет, Федоров наверняка понимает реальный вес различных должностей. Например, что красиво выглядящий пост "вице-премьера по…" без наличия министерского портфеля не дает реальных полномочий.

Источники в Раде говорят, что депутатский корпус разделен в своей оценке к отставке Федорова. Например, в профильном парламентском комитете по вопросам обороны многие считают решение Зеленского уволить министра "ошибкой". Другая часть полагает, что для этого были "объективные причины", но они не связаны с конфликтом с главкомом.

Как уволили Сырского

Пока вопрос с Федоровым не решился, Зеленский активно взялся за другую часть проблемы – что делать с главнокомандующим. И эта подвешенная история затянулась на несколько дней.

До всей этой ситуации с Кабмином собеседники в разных лагерях отмечали, что Верховный главнокомандующий в целом удовлетворен работой главкома. Однако после того, как его замена стала одним из требований улицы, Зеленскому пришлось реагировать.

Несколько дней подряд он проводил оффлайн- и онлайн-встречи с различными командующими и комкорами, о чем планомерно сообщали на официальных страницах президента. Со стороны это все выглядело, конечно же, как кастинг на пост нового главкома. По СМИ и соцсетям уже несколько дней вовсю гулял лонг- и шорт-листы возможных сменщиков Сырского. Однако ситуация была динамичной – менялись как кандидаты, так и оценки насчет того, будет ли президент вообще менять главкома.

По состоянию на понедельник собеседники РБК-Украина в военных кругах говорили, что на слуху была такая конфигурация: командующий ДШВ Олег Апостол – главком, а заместитель начальника Генштаба Владимир Горбатюк – начальник ГШ. У обоих – нормальные взаимоотношения с Сырским.

При этом еще днем во вторник несколько источников РБК-Украина отмечали, что финального решение по главкому не принято. Как объяснил тогда один из собеседников издания – якобы Зеленский по итогам всех разговоров сомневался, есть ли подходящий по компетенциям и уровню опыта кандидат, который мог бы заменить Сырского.

После обеда у президента состоялась очередная встреча с Федоровым. А около 18:30, по данным издания – долгий разговор c Cырским и начальником ГШ Андреем Гнатовым. Его подробности пока неизвестны, однако, по словам источников РБК-Украина в военных кругах, на ней Зеленский сообщил главкому, что вынужден его уволить из-за протестов.

Владимир Зеленский, Александр Сырский и Андрей Гнатов (фото: Facebook президента В.Зеленского)

После завершения этого разговора президент объявил, что собирается назначить новым главнокомандующим – командующего группировкой Объединенных сил Михаила Драпатого – по сути, главного "фаворита" "картонного майдана" – его фамилия чаще всего встречалася на табличках митингующих.

Федоров поддержал назначение Драпатого, назвав это "новым воздухом и новой надеждой в борьбе свободных людей за свободу и справедливость". Он также сообщил, что позвонил Сырскому и "поблагодарил за защиту Киевщины, Харьковскую операцию и другие исторические сражения".

Реакцию на решение президента можно условно поделить на две категории. Многие приветствовали назначение новым главкомом Драпатого. Одновременно есть и те, кто подчеркивает заслуги Сырского и считают ошибкой, когда путем протеста меняют главкома.

"Если в прошлом году требования митингующих были вполне понятны и справедливы, то теперь – не может улица определять, кто должен быть главкомом. Если в таком решении идти на поводу улицы – этот процесс потом не сдержать", – полагает один из источников РБК-Украина в политических кругах, который выступал против замены главнокомандующего.



Еще одно опасение собеседников в среде военных состоит в том, что замена главкома может привести к расколу в армии. Даже сейчас в ВСУ не все однородно – есть открытые критики Сырского и есть те, кто публично молчал, но затаил недовольство.

"Был лагерь обиженных, которые желали отставки главкома. Есть риск, что с заменой главкома может начаться зачистка всех тех, кто работал с Сырским. И это чревато плохими последствиями для войска в целом", – говорит один из офицеров на условиях анонимности.

Теперь перед генералом Драпатым стоят сложнейшие задачи, кроме того, чтобы не оправдать эти опасения. Главная и очевидная – удержать фронт сейчас, выстоять во время непростой осени и, возможно, еще более грозной зимы. И при этом всем – снизить градус напряжения в тылу.

Драпатый, еще не вступив в должность, получил весьма позитивные отзывы от военных и лидеров мнений. Негатив, который вылился на Сырского, здесь проявился обратными ожиданиями от нового главкома. Высоко поднятая улицей планка и кредит доверия – теперь ориентир для Драпатого и ему предстоит их оправдать.

***

Серия плохих (или как минимум не до конца продуманных) решений президента Зеленского неизбежно привела к единственно возможному исходу – страна оказалась в политическом кризисе.

В чехарде кадровых перестановок Банковая потеряла опытного министра внутренних дел Клименко (СНБО выглядит как почетная ссылка), поспешно выдернула из СБУ Евгения Хмару, опытного военного с серией успешных операций "Альфы", но без опыта управления структурами сродни МО и не имеющего своей команды.

Не говоря уже о том, что Зеленский лишился своего многолетнего и весьма эффективного (по крайней мере, в глазах общества) соратника Михаила Федорова и своими же руками запустил неконтролируемую акцию за отставку главкома Сырского. И тем не менее политические последствия могут наложиться на еще более серьезные риски, которые нависли над армией и страной накануне возможных попыток россиян усилить эскалацию на фронте.

Объяснить – но не оправдать – некоторые из этих решений можно было бы политической логикой. Но применять ее негде – никакого перемирия и, как следствие, выборов пока вообще не просматривается.