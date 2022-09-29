Украина и Россия провели новый обмен пленными: кого вернули

Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Домой вернули четырех военных и двух гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ОП Андрея Ермака.

"Еще больше наших - дома. Состоялся очередной обмен пленными. Мы вернули 6 наших людей - четырех морпехов и двух гражданских", - написал Ермак.

Кого вернули домой

По словам Ермака, среди освобожденных из российского плена:

офицеры - Булахов Алексей и Костенко Николай,

солдаты - Герасименко Людмила и Иван Земляной,

гражданские - Андруша Виктория и Майборода Яна.

Он отметил, что у каждого из освобожденных украинцев своя история. Ведь, например, Андрушу Викторию 27 марта российские солдаты забрали из дома, потому что в телефоне девушки нашли данные о вражеской технике, которые она передавала ВСУ. Впоследствии ее увезли в РФ и содержали в Курском СИЗО.

При этом Майборода Яна оказалась в плену из-за того, что в ее телефоне вошли фотографии техники россиян на территории Чернобыльской зоны.

А освобожденные военные участвовали в боях за Мариуполь.

Глава ОП отметил, что обмены продолжаются и цель власти вернуть всех наших людей.

"Над этим работаем нон-стоп, и мы обязательно это сделаем. Спасибо за эффективную работу Координационному штабу по обращению с военнопленными. Только в этом месяце мы вернули 235 наших людей. Не останавливаемся", - добавил Ермак.