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Украина и Россия провели новый обмен пленными: кого вернули

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Черниговская область, Четверг 29 сентября 2022 14:10
Украина и Россия провели новый обмен пленными: кого вернули Фото: Украина и Россия провели новый обмен пленными (t.me/ermaka2022)
Автор: Мария Кучерявец

Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Домой вернули четырех военных и двух гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ОП Андрея Ермака.

"Еще больше наших - дома. Состоялся очередной обмен пленными. Мы вернули 6 наших людей - четырех морпехов и двух гражданских", - написал Ермак.

Кого вернули домой

По словам Ермака, среди освобожденных из российского плена:

  • офицеры - Булахов Алексей и Костенко Николай,
  • солдаты - Герасименко Людмила и Иван Земляной,
  • гражданские - Андруша Виктория и Майборода Яна.

Он отметил, что у каждого из освобожденных украинцев своя история. Ведь, например, Андрушу Викторию 27 марта российские солдаты забрали из дома, потому что в телефоне девушки нашли данные о вражеской технике, которые она передавала ВСУ. Впоследствии ее увезли в РФ и содержали в Курском СИЗО.

При этом Майборода Яна оказалась в плену из-за того, что в ее телефоне вошли фотографии техники россиян на территории Чернобыльской зоны.

А освобожденные военные участвовали в боях за Мариуполь.

Глава ОП отметил, что обмены продолжаются и цель власти вернуть всех наших людей.

"Над этим работаем нон-стоп, и мы обязательно это сделаем. Спасибо за эффективную работу Координационному штабу по обращению с военнопленными. Только в этом месяце мы вернули 235 наших людей. Не останавливаемся", - добавил Ермак.

Напомним, что еще недавно произошел масштабный обмен пленными с РФ. Когда удалось освободить из российского плена 215 украинских защитников, среди них 108 бойцов "Азова" и 10 иностранцев. России вернули - кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских оккупатов.

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