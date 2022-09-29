Украина и Россия провели новый обмен пленными: кого вернули
Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Домой вернули четырех военных и двух гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ОП Андрея Ермака.
"Еще больше наших - дома. Состоялся очередной обмен пленными. Мы вернули 6 наших людей - четырех морпехов и двух гражданских", - написал Ермак.
Кого вернули домой
По словам Ермака, среди освобожденных из российского плена:
- офицеры - Булахов Алексей и Костенко Николай,
- солдаты - Герасименко Людмила и Иван Земляной,
- гражданские - Андруша Виктория и Майборода Яна.
Он отметил, что у каждого из освобожденных украинцев своя история. Ведь, например, Андрушу Викторию 27 марта российские солдаты забрали из дома, потому что в телефоне девушки нашли данные о вражеской технике, которые она передавала ВСУ. Впоследствии ее увезли в РФ и содержали в Курском СИЗО.
При этом Майборода Яна оказалась в плену из-за того, что в ее телефоне вошли фотографии техники россиян на территории Чернобыльской зоны.
А освобожденные военные участвовали в боях за Мариуполь.
Глава ОП отметил, что обмены продолжаются и цель власти вернуть всех наших людей.
"Над этим работаем нон-стоп, и мы обязательно это сделаем. Спасибо за эффективную работу Координационному штабу по обращению с военнопленными. Только в этом месяце мы вернули 235 наших людей. Не останавливаемся", - добавил Ермак.
Напомним, что еще недавно произошел масштабный обмен пленными с РФ. Когда удалось освободить из российского плена 215 украинских защитников, среди них 108 бойцов "Азова" и 10 иностранцев. России вернули - кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских оккупатов.