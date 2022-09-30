ua ru
Пт, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ночной удар оккупантов из "Искандеров" по Днепру: количество пострадавших возросло

Новина українською →
Днепр, Пятница 30 сентября 2022 07:50
Ночной удар оккупантов из "Искандеров" по Днепру: количество пострадавших возросло Фото: Россияне ночью ударили по Днепру из "Искандеров" (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васкив

Число пострадавших в результате ракетного удара российских оккупантов по Днепру возросло до 5 человек. Подтверждена также гибель одного человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Чиновник отметил, что противник обстрелял город из "Искандеров".

"Вражеские ракеты уничтожили транспортное предприятие. Во время пожара, который нанес удар, сгорели 52 автобуса, еще 98 - повреждены", - проинформировал Резниченко.

Кроме этого, в городе изуродованы несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания. Спасатели с ночи работают на местах "прилетов" и выясняют масштабы разрушений.

Россияне били "Градами" по Никопольскому району

Глава ОВА добавил, что ночью россияне трижды били "Градами" и тяжелой артиллерией по Никопольскому району.

По словам Резниченко, в Красногригорьевской громаде повреждены промышленные объекты, десяток частных домов, водопровод и линия электропередач.

В Никополе - снаряды зацепили частные дома. Прошло без погибших и раненых.

Напомним, в Днепре 29 сентября во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
ВСУ отразили атаки врага в районе 9 населенных пунктов, - Генштаб
ВСУ отразили атаки врага в районе 9 населенных пунктов, - Генштаб
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины