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Удар по гражданской колонне в Запорожье: появились новые детали обстрела

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Запорожье, Пятница 30 сентября 2022 12:42
Удар по гражданской колонне в Запорожье: появились новые детали обстрела Фото: россияне нанесли три ракетных удара по гражданской колонне в Запорожье (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 30 сентября, оккупационные войска выпустили 16 ракет по Запорожью, три из которых попали в колонну автомобилей гражданских. В результате обстрела погибли 25 человек, 62 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"25 человек погибли, 62 ранены, среди них женщины и дети, в том числе мелитопольцы. 5-летнему ребенку осколок попал в живот, врачи борются за его жизнь. 3-летний ребенок чудом выжил, но остался сиротой", - написал он.

Федоров добавил, что также в результате удара пострадали волонтеры, которые перевозят лекарства на ВОТ и эвакуируют оттуда людей.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья.

По словам, губернатора Запорожской области, люди стояли в очереди, чтобы выехать на временно оккупированную территорию к родственникам.

Кроме того, в Запорожской области приостановили выезд на оккупированную территорию региона на неопределенный период.

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