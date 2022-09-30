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McDonald's открыл залы в 10 ресторанах Киева: где можно поесть внутри

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Киев, Пятница 30 сентября 2022 09:58
McDonald's открыл залы в 10 ресторанах Киева: где можно поесть внутри В Киеве McDonald's открыл свои помещения для посетителей (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

McDonald's в Киеве 30 сентября восстановил свою работу не только на доставку. Теперь полакомиться любимым фаст-фудом можно и внутри кафе.

По каким именно адресам можно отведать Биг Мак и Чикен Макнагетс сообщили на официальной странице "мака".

Где можно поесть внутри

Напомним, что на прошлой неделе "мак" заработал на доставку в 10 заведениях сети. Теперь они открыты для клиентов и внутри.

  • просп. Гагарина, 2-А
  • просп. Бажана, 3-Б
  • ул. Михаила Гришко, 7
  • ул. Теодора Драйзера, 4
  • ул. Вышгородская, 33-А
  • ул. Большая Васильковская, 22
  • просп. Броварской, 27
  • просп. Академика Палладина, 7-А
  • просп. Леся Курбаса, 19-А
  • просп. Оболонский, 26-А

"Хотим поскорее со всеми увидеться, однако предостеречь о возможности до-о-о-олгих очередей. Поэтому планируйте свое время и помните, что теперь мы открыты каждый день. Делаем все возможное, чтобы вы могли насладиться любимыми блюдами. До встречи", - сказано в сообщении компании.

Отметим, что два самых больших и популярных McDonald's в Киеве в ТРЦ "Республика" и на Майдане Независимости - не спешат открываться. Вот так, например, выглядит вход ресторана на Теремках.

McDonald's открыл залы в 10 ресторанах Киева: где можно поесть внутри"Мак" в ТРЦ "Республика" так и не работает (фото: РБК-Украина)

Время работы ресторанов будет с 9.00 до 21.00. Во время воздушной тревоги они будут закрываться. В дальнейшем компания планирует открывать заведения на Западной Украине.

Держите подробную инструкцию о том, как и где заказать еду из МакДональдса.

Также читайте, что перекупщики продают еду из МакДональдз на OLX.

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