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Канада расширила список санкции против России: подробности

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Пятница 30 сентября 2022 18:03
Канада расширила список санкции против России: подробности Фото: Канада расширила список санкции против России (flickr com ciska_van_geer)
Автор: Дмитрий Браславский

Канада ввела новые санкции против России из-за проведения "референдумов" в Украине. В списки вошли представители детей российских политиков и представителей оккупационных "администраций".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Канады.

Канада расширила санкции в отношении РФ, внеся в списки 43 новых фамилии.

В перечень попал бывший Святогорский городской голова Владимир Бандура, перешедший на сторону оккупантов. Под ограничение попал "глава временной администрации Бердянска и Бердянского района" Александр Сауленко.

Также Канада ввела санкции против Елизаветы Песковой, которая является дочерью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Санкции были введены против Кирилла Малофеева, являющегося сыном Константина Малофеева, председателя совета директоров группы компаний "Царьград", заместитель Главы всемирного русского народного собора.

Ограничения коснулись и членов семьи главы российской госкорпорации ВЭБ Игоря Шувалова.

Напомним, что два дня назад премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал новые санкции против РФ за проведение "референдумов".

Также США ввели санкции против России за аннексию территорий. В списки вошли представители бизнеса, российские военные и политики.

Сегодня Британия ввела санкции против главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.

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