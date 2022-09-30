Канада расширила список санкции против России: подробности

Канада ввела новые санкции против России из-за проведения "референдумов" в Украине. В списки вошли представители детей российских политиков и представителей оккупационных "администраций".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Канады.

Канада расширила санкции в отношении РФ, внеся в списки 43 новых фамилии. В перечень попал бывший Святогорский городской голова Владимир Бандура, перешедший на сторону оккупантов. Под ограничение попал "глава временной администрации Бердянска и Бердянского района" Александр Сауленко. Также Канада ввела санкции против Елизаветы Песковой, которая является дочерью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Санкции были введены против Кирилла Малофеева, являющегося сыном Константина Малофеева, председателя совета директоров группы компаний "Царьград", заместитель Главы всемирного русского народного собора. Ограничения коснулись и членов семьи главы российской госкорпорации ВЭБ Игоря Шувалова.