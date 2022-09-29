СМИ узнали детали восьмого пакета санкций ЕС

Еврокомиссия (ЕК) предлагает в рамках восьмого пакета антироссийских санкций запретить импорт драгоценных металлов и камей, ввоз косметики, вплоть до туалетной бумаги, и ввести санкции против президента концерна "Калашников" Алана Лушникова и российского философа Александра Дугина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Мы не приемлем ни фиктивных референдумов, ни какой-либо аннексии в Украине, и мы полны решимости заставить Кремль заплатить за дальнейшую эскалацию", - заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе, имея в виду попытку Москвы на этой неделе поспешно организовать "голосование" на оккупированной территории и возможно, дать себе надуманный предлог, чтобы претендовать на часть Украины.

По ее словам, санкции "сильно ударили по системе Путина".

"Они затруднили ему ведение войны. И мы наращиваем наши усилия", - добавила она.

Что предполагает проект 8 пакета санкций против РФ

Ограничение на импорт и экспорт

Согласно проекту предложения о санкциях, ЕС хочет запретить импорт некоторых сталелитейных изделий из России, чтобы еще больше лишить страну источников дохода.

ЕС также рассматривает экспортные ограничения как способ ослабить армию Кремля. Предлагаемые запреты на экспорт нацелены на полупроводники, самолеты и конкретные химические вещества, имеющие решающее значение для вооруженных сил страны.

"Цель, - сказала фон дер Ляйен, - лишить военный комплекс Кремля ключевых технологий".

Комиссия хочет запретить импорт "определенных элементов, используемых в ювелирной промышленности, таких как камни и драгоценные металлы". Она предлагает ввести санкции против "Алросы", крупнейшей российской алмазодобывающей компании.

Запрет на ввоз мыла и даже туалетной бумаги

Ряд обычных предметов домашнего обихода также попал в список запрещенных к ввозу. Там есть "красота или макияж" (косметика, - ред.), а также "бритвенные принадлежности" и "персональные дезодоранты". Мыло, туалетная бумага, зубная нить и косметички также попали в этот список.

Запрет на оказание ряда услуг

Документ также включает запрет на оказание европейцами архитектурных и инженерных услуг россиянам и запрещает давать россиянам юридические или IТ-консультации.

Еще одно предложение, которое должно привлечь внимание, - запрет гражданам ЕС входить в состав советов директоров российских государственных предприятий.

Дугин и Расторгуев - в списке. Кто еще?

В список вошли российский философ Александр Дугин, а также певец, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев и крупнейший акционер и основной владелец "Калашников" Алан Лушников.

Боррель также пообещал ввести санкции против тех, кто помог организовать псевдореферендумы на этой неделе на оккупированной Россией территории Украины, а также против тех, кто обходит европейские санкции.