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Украина получит от США еще 18 HIMARS в рамках нового пакета помощи

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Среда 28 сентября 2022 20:40
Украина получит от США еще 18 HIMARS в рамках нового пакета помощи Иллюстративное фото: Украина получит США еще 18 HIMARS в рамках нового пакета помощи (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США предоставят Украине дополнительное вооружение на 1,1 миллиарда долларов в рамках нового пакета военной помощи. В частности, украинские военные получат РСЗО HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По информации издания, среди прочего, в пакет военной помощи войдут: 18 ракетных систем залпового огня HIMARS и снаряды к ним, а также 12 систем для борьбы с беспилотниками Titan.

В AP добавляют, что в пакет помощи включены средства для закупки около 300 автомобилей, которые будут предназначены для перевозки тяжелого оборудования, радаров, средств связи и наблюдения, а также другого снаряжения для солдат и оборудование для обнаружение взрывчатки. При этом предусмотрено обучение солдат и обслуживание.

Отметим, что, по словам главы Пентагона Ллойда Остина, Украина получила от западных союзников 26 систем HIMARS.

Обновлено 21:15

В Белом доме подтвердили новый пакет военной помощи для Украины на 1.1 млрд долларов.

"Соединенные Штаты объявляют о дополнительном пакете вооружения и техники для Украины на сумму 1,1 миллиарда долларов. Мы не откажемся от поддержки Украины", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, в пакет помощи, помимо 18 новых HIMARS и систем противодействия дронам, войдут сотни единиц бронетехники и радары.

При этом ожидается, что детали нового пакета военной помощи раскроет Пентагон.

Напомним, сегодня, 28 сентября, в СМИ появилась информация, что США готовят новый пакет вооружений на сумму 1,1 млрд долларов, о котором будет объявлено в ближайшее время.

Также мы писали, что, по данным западных СМИ, американские чиновники по-прежнему не поменяли свою позицию по передаче Украине баллистических ракет ATACMS для РСЗО HIMARS.

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