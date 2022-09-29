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Зеленский созывает срочное заседание СНБО: когда пройдет

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Київ, Четверг 29 сентября 2022 15:44
Зеленский созывает срочное заседание СНБО: когда пройдет Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский созывает срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Оно пройдет завтра, 30 сентября.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Никифоров добавил, что программа заседания и другие подробности будут объявлены немного позже.

Ранее стало известно, что в Кремле завтра, 30 сентября, подпишут договоры о так называемом вхождении оккупированных украинских территорий в состав России. Также завтра готовится "объемное" выступление президента РФ Владимира Путина.

27 сентября 2022 года на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей был финальный день "голосования на референдумах" , по итогам которого захватчики нарисовали чуть ли не 100%-ное желание жителей присоединиться к РФ.

Подробнее о том, что задумал Путин по поводу аннексии оккупированных территорий Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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