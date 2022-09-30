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США ввели санкции против России за аннексию территорий: полный список

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Вашингтон, Пятница 30 сентября 2022 17:39
США ввели санкции против России за аннексию территорий: полный список Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко, Милан Лелич

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против России за аннексию украинских территорий. В списки вошли представители бизнеса, российские военные и политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США.

Сообщается, что под санкции попали 14 представителей военно-промышленного комплекса России, в том числе международные поставщики, 3 ключевых лидера финансовой инфраструктуры, родственники некоторых чиновников и 278 членов российского законодательного органа.

"Мы не будем стоять в стороне, пока Путин обманом пытается аннексировать части Украины. Минфин и правительство США предпринимают сегодня радикальные действия, чтобы еще больше ослабить Россию, уже деградировавший военно-промышленный комплекс и подорвать ее способность вести незаконную войну", - заявила министр финансов Джанет Йеллен.

Кроме того, в санкционные списки добавили 57 организаций за нарушение правил экспортного контроля США. Вводятся ограничения против членов семьи мэра Москвы Сергея Собянина и вводит визовые санкции против гражданина России Очур-Суге Монгуша за пытки украинского пленного.

Заявление Госдепа

В заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена говорится о том, что Вашингтон осуждает попытки России силой изменить границы Украины.

"Это явное нарушение международного права и Устава ООН. В ответ Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры налагают быстрые и серьезные санкции на новых российских правительственных чиновников, членов их семей, российских и белорусских военных и сети оборонных закупок, включая международных поставщиков, поддерживающих военно-промышленный комплекс России", - говорится в его заявлении.

По его словам, США будут привлекать к ответственности любое физическое лицо, организацию или страну, которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам России изменить статус территории Украины.

В целом Госдеп США вводит визовые ограничения против 910 человек, в частности, военнослужащих из РФ, Беларуси и российских прокси-формирований.

Кто попал в санкционные списки

За нарушение правил экспортного контроля под санкции попала американо-российская компания "Радиоавтоматика" и ее руководство в лице Владимира Иванова, Сергея Бызова и Дмитрия Галина. Компания специализируется на закупках для оборонной промышленности.

Кроме того, из наиболее громких имен в списках фигурируют:

  • Эльвира Набиуллина - глава Центробанка России
  • Ольга Скоробогатова - первый замглавы Центробанка
  • Александр Новак - вице-премьер

Санкции распространяются на членов семей министра обороны Сергея Шойгу, главы Росгвардии Виктора Золотова, премьер-министра Михаила Мишустина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

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