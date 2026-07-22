Россия ударила дронами по АЗС в Сумах, вспыхнули пожары
В среду, 22 июля, российские оккупанты ударили по АЗС в Сумах. В результате обстрелов вспыхнули пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко.
"Враг нанес удар по АЗС в Ковпаковском районе Сум. В результате попадания произошел пожар", - рассказал он.
Кривошеенко предостерег, что существует угроза повторного удара, и отметил опасность пребывания вблизи мест попадания. Он призвал местных жителей находиться в безопасных местах во время воздушных тревог.
"Еще один российский дрон атаковал АЗС в Заречном районе Сум. Произошло возгорание на территории автозаправочной станции", - отметил он.
Начальник Сумской ГВА рассказал, что информация о пострадавших предварительно не поступала. Остальные последствия вражеских ударов устанавливаются.
Напомним, в Днепропетровской области АЗС сократят объемы запасов горючего, чтобы уменьшить потенциальные потери в случае российских ударов. Кроме того, на АЗС установят мобильные укрытия, а контролировать скопления автомобилей у заправок будет полиция.
Напомним, недавно РФ атаковала Днепропетровскую область ударными дронами. В результате обстрела были повреждены пять автозаправочных станций. Одна женщина погибла, еще трое получили ранения.
Также в ГУР сообщили, что российским подразделениям приказали активизировать атаки дронами по гражданской инфраструктуре и транспорту в прифронтовых и приграничных районах Украины.