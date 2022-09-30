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На границе России и Казахстана начали вручать повестки уклонистам

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Астрахань, Пятница 30 сентября 2022 14:48
На границе России и Казахстана начали вручать повестки уклонистам Фото: на границе РФ и Казахстану установили пункт мобилизации (t.me/ruslan_bisenov)
Автор: Наталья Юрченко

Россия установила пункт мобилизации на границе с Казахстаном. Мужчинам, которые планировали сбежать, начали вручать повестки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Красноярского района Руслана Бисенова.

Призывной пункт развернули около КПП "Караузек" в Астраханской области.

"Сотрудники военного комиссариата по Красноярскому и Володарскому районам уже начали вручать повестки гражданам, которые подлежат призыву", - говорится в сообщении.

Тех россиян, которые получили повестку, уже не выпускают в Казахстан.

Напомним, вчера российские СМИ сообщали, что на границе РФ и Казахстана откроют пункт мобилизации.

Ранее повестки россиянам начали вручать на границе с Грузией.

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