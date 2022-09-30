На границе России и Казахстана начали вручать повестки уклонистам

Фото: на границе РФ и Казахстану установили пункт мобилизации (t.me/ruslan_bisenov)

Россия установила пункт мобилизации на границе с Казахстаном. Мужчинам, которые планировали сбежать, начали вручать повестки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Красноярского района Руслана Бисенова.