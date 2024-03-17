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Минус два вражеских танка и три БМП. Военные отбили штурм оккупантов под Марьинкой (видео)

Марьинка, Воскресенье 17 марта 2024 19:24
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Минус два вражеских танка и три БМП. Военные отбили штурм оккупантов под Марьинкой (видео) Фото: военные отразили штурм окупантов под Марьинкой (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Очередная попытка штурма позиций 46 отдельной аэромобильной бригады стала ужасом для оккупантов, украинские бойцы метким огнем уничтожили российскую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШИ ВС Украины.

"Два вражеских танка и три БМП уничтожены сегодня в окрестностях Марьинки точными ударами подразделений артиллерии, беспилотных авиационных комплексов и противотанковых ракетных комплексов нашей бригады. Очередная попытка штурма позиций 46 оаэмбр стала дневным ужасом для оккупантов. Не спасли зайд и пришелеповатые "мангалы-халабуды" на крышах", - сообщили украинские бойцы.

Военные заявили, что этими умелыми действиями украинские десантники во взаимодействии с дружественными подразделениями в общей зоне ответственности в очередной раз доказали, что не стоит осквернять украинскую землю.

"А если и ехать или ходить по ней, то только в единственно правильном направлении - в ад!", - добавили в бригаде.

Потери России на фронте

Напомним, что российский режим скрывает потери своей армии в захватнической войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла на фронте уже более 430 тысяч солдат.

Только за последние сутки наши защитники ликвидировали 1160 россиян и уничтожили десятки единиц техники врага.

Британская разведка заявила, что среднесуточные потери России в феврале были самыми большими с начала полномасштабной войны.

Детальнее о том, как ВСУ закрывают "болевые точки" на фронте и решится ли результат войны летом - читайте в материале РБК-Украина.

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