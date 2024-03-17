Минус два вражеских танка и три БМП. Военные отбили штурм оккупантов под Марьинкой (видео)
Очередная попытка штурма позиций 46 отдельной аэромобильной бригады стала ужасом для оккупантов, украинские бойцы метким огнем уничтожили российскую технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШИ ВС Украины.
"Два вражеских танка и три БМП уничтожены сегодня в окрестностях Марьинки точными ударами подразделений артиллерии, беспилотных авиационных комплексов и противотанковых ракетных комплексов нашей бригады. Очередная попытка штурма позиций 46 оаэмбр стала дневным ужасом для оккупантов. Не спасли зайд и пришелеповатые "мангалы-халабуды" на крышах", - сообщили украинские бойцы.
Военные заявили, что этими умелыми действиями украинские десантники во взаимодействии с дружественными подразделениями в общей зоне ответственности в очередной раз доказали, что не стоит осквернять украинскую землю.
"А если и ехать или ходить по ней, то только в единственно правильном направлении - в ад!", - добавили в бригаде.
Потери России на фронте
Напомним, что российский режим скрывает потери своей армии в захватнической войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла на фронте уже более 430 тысяч солдат.
Только за последние сутки наши защитники ликвидировали 1160 россиян и уничтожили десятки единиц техники врага.
Британская разведка заявила, что среднесуточные потери России в феврале были самыми большими с начала полномасштабной войны.
Детальнее о том, как ВСУ закрывают "болевые точки" на фронте и решится ли результат войны летом - читайте в материале РБК-Украина.
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