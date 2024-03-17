У аэропорта. В РФ заявили о сбитии двух беспилотников под Москвой
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Московской области сбили два беспилотника, летевших на столицу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.
"Сегодня силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - сообщил Собянин.
От Домодедово до центра Москвы расстояние 46,4 км.
Атаки беспилотников в России
Ранее мы сообщали, что беспилотники атаковали НПЗ в Краснодарском крае РФ. В результате возник пожар.
Днем ранее беспилотники якобы сбивали в Курске. Жители города слышали взрывы, власти заявили об якобы работе ПВО.
Рано утром 13 марта беспилотники атаковали нефтезавод в Рязани. Возник пожар.
Ночью того дня взрывы слышали жители трех российских областей. Регионы атаковали дроны, есть разрушения и пострадавшие.
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