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У аэропорта. В РФ заявили о сбитии двух беспилотников под Москвой

Москва, Воскресенье 17 марта 2024 03:59
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У аэропорта. В РФ заявили о сбитии двух беспилотников под Москвой Фото: мэр Москвы Сергей Собянин (рос СМИ)
Автор: Владислав Прийменко

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Московской области сбили два беспилотника, летевших на столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

"Сегодня силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - сообщил Собянин.

От Домодедово до центра Москвы расстояние 46,4 км.

Атаки беспилотников в России

Ранее мы сообщали, что беспилотники атаковали НПЗ в Краснодарском крае РФ. В результате возник пожар.

Днем ранее беспилотники якобы сбивали в Курске. Жители города слышали взрывы, власти заявили об якобы работе ПВО.

Рано утром 13 марта беспилотники атаковали нефтезавод в Рязани. Возник пожар.

Ночью того дня взрывы слышали жители трех российских областей. Регионы атаковали дроны, есть разрушения и пострадавшие.

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