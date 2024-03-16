СБУ атаковала три завода "Роснефти" в Самарской области, - источник
Служба безопасности Украины атаковали сразу три нефтеперерабатывающих завода в Самарской области России в ночь на 16 марта. Речь идет о заводах "Роснефти".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
По данным источника, этой ночью ударные дроны СБУ отработали по трем нефтеперерабатывающим заводам "Роснефти" в Самарской области. Речь идет о Новокуйбышевском, Куйбышевском и Сызранском НПЗ.
Суммарно эти заводы перерабатывают в год около 25 млн тонн нефти, а это - почти 10% всей нефтепереработки РФ.
"СБУ продолжает реализацию стратегии по подрыву экономического потенциала РФ, позволяющего ей вести войну в Украине. Сезон "бавовны" на российских НПЗ в разгаре. Каждое такое поражение уменьшает поток нефтедолларов, питающий военную экономику РФ", - отмечает источник.
Взрывы в Самарской области
В ночь на 16 марта в Самарской области раздавались взрывы в районе нефтеперерабатывающих заводов, в том числе в Сызрани.
В сети сообщили об атаке дронов, а также мощных пожарах на двух НПЗ - Новокуйбышевском и Сызранском.
Атаки на НПЗ в России
Следует отметить, что атаки украинских дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Так, недавно беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.
Также источники РБК-Украина сообщали, что дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего был мощный пожар.
Кроме того, дроны СБУ точно отработали по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам РФ.
Детальнее о том, могут ли удары по НПЗ "обескровить" Россию и помочь Украине на фронте - читайте в нашем материале.
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