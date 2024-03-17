В Сумской области военные трижды помешали вражеским ДРГ пробраться вглубь Украины

В Сумской области пограничники вместе с бойцами Сил обороны помешали трем попыткам проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) вглубь Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"В первом случае пограничники обнаружили несколько человек вражеской ДРГ, которые двигались с территории страны-агрессора. По диверсантам открыли огонь на поражение, завязался стрелковый бой", - пишет пресс-служба.

В других двух случаях, как рассказывает ГПСУ, пограничники вместе с украинскими военными заблаговременно обнаружили вражеские ДРГ и открыли по ним огонь.

Для усиления направлений захода ДРГ были направлены подразделения ГПСУ, Национальной гвардии Украины (НГУ) и Вооруженные силы Украины (ВСУ). В частности привлечены артиллерийский и минометный расчеты.

"Во всех трех случаях - планы противника сорваны, враг отошел назад", - отмечает ГПСУ.

Российские ДРГ

Как рассказывал бывший командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев, на территории России враг удерживает группировку общей численностью 20 тысяч человек, которые постоянно ведут разведку и обстреливают приграничные районы. В частности, активно наращивают инженерно-фортификационное оборудование местности.

По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, враг продолжает использовать диверсантов, которые пытаются зайти на нашу территорию. Самым активным направлением для ДРГ остается Сумская область. Впрочем, случаи их разоблачения не прекращаются в Харьковской и Черниговской областях.